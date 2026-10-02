Город XXI века уже нельзя измерять только количеством построенных зданий, шириной магистралей или высотой небоскрёбов. Современный город — это прежде всего вопрос качества ежедневной жизни: сколько времени человек тратит на дорогу, насколько доступно ему жильё, каким воздухом он дышит, может ли он дойти пешком до парка или общественного пространства и насколько комфортно чувствует себя в собственной городской среде. Именно поэтому сегодня Баку всё чаще следует рассматривать не отдельно от мировых процессов, а как часть глобальной урбанистической трансформации. Показательно, что в мае 2026 года именно Баку стал площадкой 13-й Всемирной конференции ООН по населенным пунктам — World Urban Forum, собравшей более 21 тысячи участников из 162 стран. Главной темой форума стала формула «Жильё для мира: безопасные и устойчивые города и сообщества».

Сам факт проведения WUF13 в Баку имеет значение не только как международное мероприятие. Он показывает, что азербайджанская столица уже рассматривается в контексте мирового разговора о будущем городов. А этот разговор сегодня всё меньше сводится к строительству и всё больше — к устойчивости, мобильности, доступности жилья, климату и общественным пространствам. По оценке UN-Habitat, почти 3 миллиарда человек в мире сталкиваются с той или иной формой недостаточности жилья, а более 1,1 миллиарда живут в неформальных поселениях или трущобах. Поэтому жильё постепенно становится не просто вопросом рынка недвижимости, а одной из центральных составляющих городской политики.

Для Азербайджана эта проблема приобретает особое значение из-за продолжающейся урбанизации и концентрации экономической активности в крупных городах. По данным Всемирного банка на 2025 год, около 58,7% населения Азербайджана проживало в городских районах. При этом Баку и прилегающие территории формируют крупнейшую городскую агломерацию страны, что неизбежно увеличивает нагрузку на дороги, общественный транспорт, инженерные сети и рынок жилья. Государственная статистика уже ведёт отдельный массив данных по городской и сельской численности населения, что позволяет отслеживать эту трансформацию во времени.

Транспорт становится, пожалуй, самым заметным ежедневным индикатором качества городской жизни. За последние годы Баку существенно увеличил объём общественного транспорта. По данным AYNA, в сентябре 2026 года на столичные маршруты выходило уже 2530 автобусов против 1780 в сентябре 2022 года — прирост составил 750 машин, или 42%. Только в первом квартале 2026 года автобусами в Баку было перевезено около 120 миллионов пассажиров, что на 6,8% больше аналогичного периода предыдущего года. Это означает, что общественный транспорт становится всё более значимой частью городской мобильности, а не второстепенной альтернативой личному автомобилю.

Меняется и сама концепция управления транспортом. В мае 2026 года было принято решение о реорганизации Бакинского метрополитена с присоединением к нему BakuBus и Bakı Taksi Xidməti. В официальном документе эта модель обоснована необходимостью интеграции метро, автобусов, трамвая и такси, повышения качества услуг, внедрения цифровых решений и создания единой системы управления общественным транспортом. Одновременно в столице уже создано около 114 километров выделенных полос примерно на 40 улицах и проспектах.

Это принципиально важно, потому что мировой опыт показывает: расширение дорог само по себе не решает проблему городской мобильности. Когда количество автомобилей растёт быстрее, чем пропускная способность городской среды, дополнительное дорожное пространство довольно быстро заполняется. Поэтому современная урбанистика делает ставку на комбинацию метро, автобусов, трамвая, пешеходных маршрутов, выделенных полос и удобных пересадок. В этом смысле начавшаяся в Баку интеграция различных видов транспорта соответствует общему направлению современной городской политики.

При этом транспорт связан не только с удобством, но и с экологией. В 2025 году объём вредных выбросов от автотранспортных средств по Азербайджану составил 959,8 тысячи тонн, увеличившись на 12,8% по сравнению с 2024 годом. Одновременно выбросы от стационарных источников по стране сократились на 15,4%, до 98 тысяч тонн, а в Баку объём выбросов от стационарных источников снизился на 11 тысяч тонн. То есть экологическая картина неоднородна: промышленная составляющая выбросов в отдельных направлениях сокращается, тогда как автотранспорт остаётся серьёзным источником нагрузки.

Именно здесь транспортная реформа перестаёт быть просто вопросом автобусов. Каждый новый удобный маршрут, каждая выделенная полоса, каждый пересадочный узел, позволяющий человеку отказаться от поездки на личном автомобиле, потенциально имеет и экологический эффект. Поэтому обновление автобусного парка электробусами и машинами на CNG имеет более широкое значение. AYNA сообщала, что в Баку, Сумгайыте и Абшероне уже введены сотни новых электрических и CNG-автобусов, а доля экологически более чистого общественного транспорта в столичной системе постепенно увеличивается.

Но город — это не только дорога между домом и работой. Человек должен иметь возможность пользоваться общественным пространством рядом с домом, а не ехать через весь город, чтобы просто увидеть зелень, посидеть на скамейке или пройтись пешком. В этом направлении в Баку за последние годы произошли заметные изменения. В феврале 2025 года возле станции метро «Гянджлик» был открыт парк площадью около 19 гектаров, созданный на месте территории «Антенна». В октябре 2025 года в Наримановском районе появился новый парк площадью 3,5 гектара. Эти проекты показывают движение от точечного благоустройства к созданию более крупных общественных пространств.

Особенно интересным становится развитие пешеходных связей в центре города. В 2026 году улица Ислама Сафарли была реконструирована таким образом, чтобы обеспечить пешеходную связь с Центральным парком, а затем было принято решение развивать дополнительные пешеходные маршруты между площадью Фонтанов, садом Хагани, Зимним и Центральным парками. Это уже совсем другой подход к городской среде: общественное пространство рассматривается не как отдельный парк за ограждением, а как связанная сеть улиц, площадей, зелёных зон и пешеходных маршрутов.

Однако у Баку есть и другая сторона городской трансформации — жильё. Государственный кадастр и реестр недвижимости впервые получил возможность провести детальный анализ вторичного рынка по итогам 2025 года. В Баку было зарегистрировано 25 031 сделка с квартирами — значительно больше, чем в любом другом регионе страны. По опубликованным данным, средняя цена квадратного метра в столице составляла около 2482 манатов, при этом разрыв между районами был огромным: в Насиминском районе показатель достигал примерно 2960 манатов за квадратный метр, а в Пираллахинском — около 1023 манатов.

Эти цифры показывают важнейшую особенность Баку: вопрос жилья нельзя рассматривать только как вопрос того, сколько квартир строится. Важны расположение, транспортная доступность, качество окружающей среды, наличие школ, парков, медицинской инфраструктуры и рабочих мест. Квартира далеко от центра может быть дешевле, но если человек каждый день тратит несколько часов на дорогу, экономия на квадратном метре превращается в дополнительные расходы времени, транспорта и качества жизни. Именно поэтому современная городская политика всё чаще говорит не просто о «доступном жилье», а о доступном жилье в нормальной городской среде.

Здесь Баку сталкивается с типичной для многих городов проблемой: город физически расширяется быстрее, чем успевает сформироваться полноценная инфраструктура вокруг новых жилых районов. Аналитические материалы, представленные на WUF13, отмечали, что значительная часть жилого фонда Азербайджана сформировалась в советский период, а инфраструктура многих районов создавалась под совершенно другую численность населения и другую экономическую модель. На одной из сессий WUF13 исследователи из ADA University отдельно рассматривали именно проблему стареющего жилого фонда, инфраструктурной нагрузки и необходимости более интегрированного городского планирования в Баку.

В результате перед Баку появляется новая задача: соединить несколько процессов, которые раньше можно было рассматривать отдельно. Строительство должно быть связано с транспортом, транспорт — с экологией, экология — с озеленением, а жильё — с доступностью общественных услуг. Именно такой комплексный подход сегодня продвигает UN-Habitat. В рамках WUF13 особое внимание уделялось тому, что жильё нельзя рассматривать изолированно от землепользования, инфраструктуры, климатической устойчивости и общественного участия.

В этом смысле Баку уже имеет важные преимущества. Город располагает финансовыми возможностями для крупных инфраструктурных проектов, активно обновляет общественный транспорт, развивает метро, создаёт новые парки и пешеходные маршруты и постепенно переходит к интеграции разных видов городской мобильности. Международное внимание, которое Баку получил благодаря WUF13, также создаёт возможность использовать мировой опыт не только в области архитектуры, но прежде всего в организации городской жизни.

Но следующий этап будет сложнее предыдущего. Построить красивый парк значительно проще, чем обеспечить его доступность для жителей разных районов. Купить новые автобусы проще, чем заставить транспортную систему работать без пробок и с удобными пересадками. Построить новые дома проще, чем сформировать вокруг них полноценный городской район. А экологическая проблема вообще не решается одной заменой нескольких десятков автобусов — она требует изменения структуры мобильности, контроля выбросов, озеленения и долгосрочного городского планирования.

Поэтому главный вопрос Баку на ближайшие годы заключается уже не в том, насколько быстро столица может расти, а в том, насколько комфортным этот рост будет для обычного человека. Город будущего — это не максимальная плотность застройки и не максимальное количество автомобилей. Это город, в котором человеку не приходится выбирать между дорогим жильём и долгой дорогой, между зелёным парком и близостью к работе, между автомобилем и нормальным общественным транспортом. Именно такой критерий сегодня становится международным мерилом городской политики.

И здесь Баку оказался в достаточно интересной позиции. Азербайджанская столица уже прошла огромный путь модернизации, а проведение Всемирного форума ООН по городам в 2026 году позволило вывести городской вопрос на международный уровень. Теперь главный результат будет определяться не количеством новых объектов, а тем, насколько они объединяются в единую систему. Если транспорт, жильё, воздух, зелёные зоны и общественные пространства будут планироваться как части одного города, Баку сможет перейти от образа быстро модернизирующейся столицы к модели действительно удобного и устойчивого города.

Автор

Агиль Гахраманов