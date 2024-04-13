Годовщина создания союза l’ Entente cordiale — Сердечное согласие — прошла не только в научных конференциях и обменах почетных караулов президентских дворцов в Париже и королевских в Лондоне, но в обозначении гораздо более серьезных изменений в мировой политике.

Осенью прошлого года британский король Чарльз III во время официального визита во Францию в своей речи на государственном банкете в Версальском дворце отметил актуальность l’ Entente cordiale. «Связи между нашими народами бесчисленны. Они представляют собой источник жизненной силы нашего сердечного согласия, вдохновленного моим прапрадедом королем Эдуардом VII (1901 —1910, способствовал заключению союза с Францией в 1904 году — авт.). Мы все обязаны укрепить нашу дружбу, чтобы гарантировать, что она готова к вызовам XXI века».

И вот в круглую дату создания Антанты главы британского и французского министерств иностранных дел Дэвид Кэмерон и Стефан Сежурне в колонке в газете The Telegraph предложили европейским странам объединиться для создания нового военно-политического блока по типу предшественницы.

Время для своего предложения оба министра выбрали не случайно, а с дальним прицелом. Тактически было важно заявить об этом накануне визита Кэмерона в США и его встреч не только с чиновниками действующей администрации, но также с ведущими сенаторами и конгрессменами от обеих партий. Кроме того, министр встретился с Трампом и, как пишет пресса, разговор у них получился на весьма повышенных тонах. В тот момент бывший президент отказался поддержать в нижней палате закон о помощи Украине, Израилю и Тайваню. Однако очень скоро ситуация серьезно изменилась и кажется процесс принятия закона сдвинулся с мертвой точки.

Сказалось несколько важных факторов, из которых мы отметим возрастающее беспокойство ведущих американских союзников не только в Европе, но и в Азии неопределенностью в отношении надежности Вашингтона в следовании своим юридическим обязательствам в сфере безопасности.

Отдельно следует указать на фактор возможной прямой войны Ирана и Израиля, но это требует отдельного рассмотрения, хотя его влияние также следует учитывать.

В конце марта по сообщению газеты The New York Times министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву предупредил, что успехи России в войне против Украины могут «придать смелости» Китаю. Ву подчеркнул, что Пекин считает отказ от помощи Украине сигналом того, что Америка может таким же образом поступить и с Тайванем.

В своем комментарии в Telegram российский блогер Анатолий Несмиян (Эль Мюрид) отметил, что Тайвань фактически поставил ультиматум Америке. «Интерес (Тайваня к Украине — авт.) более чем однозначный, именно гарантии США позволяют острову проводить самостоятельную политику… Отсюда и фактически ультиматум правительству США: либо вы выполняете свои гарантии всем, либо мы перестанем считать их таковыми для себя. Сегодня Украина, а завтра Тайвань?».

Третий важнейший сигнал прозвучал от японского премьер-министра Фумио Кисиды. Выступая в Конгрессе, он прямо заявил, что США стали слабыми и неуверенными в себе. Кисида высказал свое разочарование нынешней внешней политикой американцев. Самое плохое, по его мнению, что эта неуверенность стала проявляться именно в тот период, когда мир находится в точке невозврата и на поворотном этапе своей истории. Современные события обязательно будут определять следующий этап в истории человечества.

Погружение США в свою внутреннюю политику в ущерб своей роли в системах безопасности в Европе и в Индо-Тихоокеанском регионе привело к тому, что начался процесс создания союзов и объединений либо без США, либо при их минимальной роли.

Именно с этой позиции следует рассматривать статью двух министров и возрождение Новой Антанты или Антанты 2.0 если кому-то так больше нравится.

В Европе налицо серьезные расхождения в отношении не только войны России против Украины, но также в заявках на лидерство. Как на уровне государств и, простите за повторение, их лидеров или глав.

Франция, Великобритания, Нидерланды, страны Балтии, Польша, Чехия, Румыния и скандинавские государства настроены в отношении помощи Украине довольно решительно. Не исключается даже прямое военное вмешательство при определенных условиях.

Даже если закон о помощи Украине будет принят Конгрессом, неопределенность в сфере безопасности от США никуда не исчезнет. Нет никакой гарантии, что в другом случае не возникнут такие же или более продолжительные проволочки и Европа может оказаться просто брошенной.

Вот почему на континенте растет военное производство, хотя темпы не достаточные. Как передает телеканал BFMTV, президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с главами компаний военно-промышленного комплекса страны потребовал ускорить переход к военной экономике. «Мир меняется, и мы все должны производить больше, чтобы поддержать Украину перед лицом этой агрессии и защитить себя».

По его словам, Франция уже утроила темпы производства САУ Caesar, которые поставляет в Украину. Относительно производства боеприпасов, он заверил, что компания Eurenco уже удвоила производство зарядов с начала войны в Украине. Однако «Мы хотим пойти еще дальше». Также Макрон заявил, что Евросоюзу, возможно, придется согласовать больше обещанных €50 млрд помощи Украине, если США прекратят поддерживать Киев.

Не отстает и Великобритания. Осенью прошлого года там провели успешные испытания лазерного противоракетного оружия DragonFire (Огненный дракон). Предполагается, что на военных кораблях Королевского флота оно появится к 2027 году. Как пишет газета The Telegraph, это оружие может быть использовано в Украине еще раньше.

Министр обороны Британии Грант Шаппс заявил, что рассматривает возможность скоро отправить прототипы этого оружия в Украину. «Скажем так, он (DragonFire — авт.) не обязательно должен быть на 100 процентов идеальным, чтобы украинцы, возможно, заполучили его. На данный момент — это по-прежнему дата 2027 года, но, конечно, я посмотрю, что мы можем сделать, чтобы ускорить ее».

Время Новой Антанты наступает тем быстрее, чем сильнее проявляется разный подход к европейской и даже мировой безопасности. Их обозначается три.

Первый. Это — Новая Антанта. Союз государств, считающих, что необходимо строить свою автономную безопасность и иметь достаточно развитый военно-промышленный комплекс. Будут к этому подключаться США, тем лучше, но основа на собственных силах и возможностях.

Второй. Те, кто все же не мыслит возможностью оторваться от США. В данный момент к ним относится Германия, и пока размышляющая Италия.

Третий. Остальные государства, которые предпочитают из-за удаленности от России все-таки опираться на структуры НАТО. В силу ряда обстоятельств они не готовы усиливать свой ВПК и предпочитают дождаться большей определенности в расстановке политических сил в мире.

При этом следует понимать, что действия по Новой Антанте при всей украиноцентричности все-таки предпринимаются исходя из тактических и стратегических интересов далеко за горизонтом текущей войны России против Украины.

Начиная со второй половины ХХ века backbone — становым хребтом европейской экономики, политики, финансов и т.д. была ось Берлин-Париж. При всех проблемах удавалось добиваться компромисса, и аксиомой была лидирующая роль США. Генерал де Голль пытался изменить этот порядок, в чем-то преуспел, но в частностях.

Война в Украине в какой-то мере ослабила важнейшую европейскую ось, и остро стал вопрос о лидерстве на континенте, если за океаном возобладают изоляционистские тенденции.

Президент Макрон понял, что сейчас выгодный момент занять капитанское место на европейском корабле безопасности. Франция имеет ВПК, производящий всю номенклатуру современных вооружений. Армия страны наиболее подготовленная и хорошо вооруженная своим и зарубежным оружием. В Европе она самая сильная во всех отношениях и элита страны готова занять лидерские позиции.

В Лондоне свои расклады. После выхода из ЕС страна ищет свое место в мире в соответствии со своим экономическим и финансовым весом. В силу того, что обороне острова до недавнего времени достаточного внимания не уделялось британская армия и флот требуют серьезного перевооружения. В принципе такое возможно, но в одиночку сделать это достаточно накладно. Вот и решили действовать сообща с Францией. Если бы еще и Германия присоединилась, то беспокоиться европейцам было бы не о чем. Однако пока следует укреплять вновь создаваемый союз.

Есть еще одно очень важное соображение. Война может быть продолжительной, но в любом случае не будет длиться вечно. Возникнет вопрос о послевоенном восстановлении Украины. Как сказал президент Зеленский, уже сейчас расчеты показывают, что будет необходимо $700 млрд на 10 лет. И цифра эта не окончательная, так как российские налеты продолжаются. Замороженных российских активов не хватит на покрытие таких сумм, а захочет ли Москва платить после войны… Есть сомнения.

Тем не менее, деньги найдутся, и вот кто будет главным в их освоении и станет очень большим вопросом. Несомненно тот, кто больше всего помогал Украине в борьбе с Россией. И тут явно Париж хочет быть главным.

Французский капитал не ждет завершения боевых действий. Миллиардер Ксавье Ньель покупает в Украине провайдера фиксированного интернета «Датагруп-Volia» и мобильного оператора Lifecell с принадлежащей им инфраструктурой. Сделка принесет в страну $1,5 млрд инвестиций.

На первый взгляд не такие большие деньги, но лиха беда начало. Ньель решил skin in the game — сыграть по-крупному и застолбить свое место в Украине. Надо полагать, что этим дело не ограничиться. У него есть доля в газете Le Monde и у других европейских операторов мобильной связи.

Чем дольше длится война в Украине, тем с большим числом противостоящих России союзов будет возникать. И Новая Антанта только один из них и далеко не последний. Так что московские вопли о вражеском окружении вполне могут стать отражением реальных событий.

Не надо воевать с соседями, а жить мирно. Только это не про Россию Путина.