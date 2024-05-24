В регионе Южного Кавказа возникла новая реальность. Азербайджан гарантировал суверенное право на обеспечение территориальной целостности и суверенитета, а также защиту прав вынужденных переселенцев и беженцев.

Об этом сказал помощник Президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев во время выступления на церемонии презентации в связи с COP29.

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP 29) пройдет в столице Азербайджана Баку в ноябре этого года. Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря 2023 года. В рамках мероприятиОя Баку примет около 70 000 — 80 000 иностранных гостей.