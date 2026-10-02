Президент Южной Кореи Ли Чже Мен пригрозил Украине «дополнительными мерами» в случае отказа признавать факты вокруг ситуации с пленными из КНДР и отсутствия извинений. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

Он напомнил, что изначально Украина сама требовала конфиденциальности вокруг передачи северокорейских солдат, но позже обнародовала информацию в одностороннем порядке. А когда президент Южной Кореи максимально вежливо выразил сожаление об этом, Киев начал «выставлять главу другого государства лжецом».

Ли Чже Мен написал, что, когда от республики потребовали «признать факт договоренности и принести извинения, Украина, напротив, стала говорить о якобы близком военном столкновении между Севером и Югом и фактически желать начала войны на Корейском полуострове».

«Если Украина продолжит отказываться признавать факты и публично извиниться, будут предприняты дополнительные меры. Это вопрос достоинства граждан и государства Республика Корея, и мы не можем оставить его без внимания», — написал Ли Чже Мен.