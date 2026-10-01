Находящийся в заключении турецкий депутат и правозащитник Джан Аталай (Can Atalay) объявил 24-часовую предупредительную голодовку.

Акция началась 1 октября 2026 года, в день открытия новой законодательной сессии Великого национального собрания Турции (TBMM).

Аталай требует от спикера парламента исполнить вердикт Конституционного суда Турции, который ранее признал лишение его мандата незаконным и постановил восстановить политика в депутатских полномочиях.

Будучи избранным в парламент в 2023 году от провинции Хатай от Рабочей партии Турции (TİP), он заявил, что его голодовка — это способ привлечь внимание к ущемлению прав избирателей Хатая, а также дать голос рабочим и малоимущим.

Турецкая оппозиция поддерживает требования Аталая, заявляя о беспрецедентном давлении властей на независимую судебную систему.

Джан Аталай — известный турецкий адвокат-правозащитник и левый политик. Он был избран в парламент, находясь в тюрьме (закон позволял баллотироваться, так как приговор еще не был окончательно утвержден). Аталай отбывает 18-летний срок по обвинению в организации масштабных протестов вокруг стамбульского парка Гези в 2013 году, которые власти квалифицировали как попытку свержения правительства.