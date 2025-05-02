Адвокаты заключенного в тюрьму мэра Стамбула и кандидата в президенты от оппозиции Экрема Имамоглу подали более 200 уголовных жалоб на журналистов, телеканалы и интернет-СМИ за то, что они ведут скоординированную клеветническую кампанию после его задержания и последующего ареста в марте, согласно заявлению муниципалитета Стамбула.

Имамоглу, которого считают самым сильным политическим соперником президента Реджепа Тайипа Эрдогана, был арестован 23 марта, в день, когда его партия, главная оппозиционная Республиканская народная партия (НРП), избрала его своим кандидатом в президенты. Мэр, арестованный по обвинению в коррупции, которое многие считают политическим, также был отстранен от должности.

Жалобы, поданные в Главную прокуратуру Стамбула и турецкий орган по надзору за СМИ, Высший совет по радио и телевидению (RTÜK), направлены против медиа-контенты, которые нарушают презумпцию невиновности, раскрывают конфиденциальные подробности текущего расследования и занимаются публичной клеветой.

Согласно заявлению, опубликованному юридическим отделом муниципалитета Стамбула, юридическая группа Имамоглу заявила, что мэр был «незаконно атакован» необоснованными утверждениями, которые «оскорбляют общественное сознание» и нарушают его личные права.

После задержания Имамоглу проправительственные новостные агентства и журналисты опубликовали репортажи, направленные на легитимацию расследования в отношении мэра, освещение которого многие рассматривают как попытку сформировать общественное мнение против популярной оппозиционной фигуры, которая выиграла три выбора в Стамбуле, дважды в 2019 и 2024 годах.

Юристы также заявили, что язык, используемый в сообщениях, противоречит не только журналистской этике, но и основным юридическим правам и целостности судебного процесса.

«Мы продолжим использовать все законные средства для устранения этих нарушений, которые подрывают презумпцию невиновности и препятствуют надлежащему проведению расследования», — заявила группа юристов.