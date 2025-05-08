В четверг турецкие власти заблокировали доступ к аккаунту заключенного в тюрьму мэра Стамбула от оппозиции Экрема Имамоглу на платформе социальных сетей X, где у него почти 10 миллионов подписчиков.

Задержание и последующий арест Имамоглу, считающегося главным конкурентом давнего лидера президента Реджепа Тайипа Эрдогана, в марте вызвали массовые уличные протесты в его поддержку.

Арест по обвинениям в коррупции, которые Имамоглу отрицает, может помешать ему принять участие в президентских выборах, запланированных на 2028 год.

В четверг утром просмотреть его аккаунт X не удалось. Сообщение гласило: «Аккаунт заблокирован — @ekrem_İmamoğlu был заблокирован в TR (Турции) в ответ на законное требование».

Представитель муниципалитета Стамбула подтвердил, что доступ к аккаунту был заблокирован, не предоставив дополнительных подробностей.

В бюллетене, опубликованном «Центром борьбы с дезинформацией», администрация президента заявила, что аккаунт Имамоглу был заблокирован после расследования, начатого стамбульской прокуратурой в отношении поста, размещенного на его аккаунте 24 апреля.

По данным администрации президента, этот пост был признан основанием для блокировки аккаунта по подозрению в «публичном подстрекательстве к совершению преступления».