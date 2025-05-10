Сторонники заключенного мэра Стамбула Экрема Имамоглу начали вирусный онлайн-протест в четверг после того, как социальная медиа-платформа X заблокировала его аккаунт на основании постановления суда, заполонив платформу созданными искусственным интеллектом аватарами оппозиционного политика, изображенного в виде культурных, исторических и вымышленных деятелей.

В заявлении, опубликованном Центром по борьбе с дезинформацией в четверг, говорится, что аккаунт Имамоглу был заблокирован после того, как прокуроры Стамбула начали расследование поста, сделанного в его аккаунте 24 апреля.

Этот пост был признан основанием для блокировки аккаунта по подозрению в «публичном подстрекательстве к совершению преступления», согласно заявлению.

Имамоглу, сильнейший политический соперник президента Реджепа Тайипа Эрдогана и его главный оппозиционный кандидат в президенты от Народно-республиканской партии (НРП), который находится в предварительном заключении по обвинению в коррупции с 23 марта, имел почти 10 миллионов подписчиков на X. Он активно использовал аккаунт через своих адвокатов, чтобы связаться со своими сторонниками с момента ареста.

Блокировка его аккаунта в четверг вызвала немедленную цифровую реакцию. В течение нескольких часов тысячи пользователей начали делиться сгенерированными ИИ изображениями Имамоглу в виде широкого спектра фигур, от древнеримских императоров, таких как Марк Аврелий, до главного героя популярного научно-фантастического боевика «Матрица» Нео и фронтмена рок-группы Metallica. Его также изображали как папу, персонажа из «La Casa de Papel», испанского телесериала об ограблениях, и даже как Стеллу, вымышленного персонажа из мультсериала «Winx Club».

Хэштег #İmamoğluHerYerde# («Имамоглу повсюду») стал быстро набирать популярность, поскольку пользователи меняли фотографии своих профилей на аватары с искусственным интеллектом, изображая его вездесущим, несмотря на его тюремное заключение и цифровую цензуру, которой он подвергался.