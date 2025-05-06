Четыре бывших спикера парламента Турции выступили с совместным заявлением, призывая освободить мэра Стамбула Экрема Имамоглу, кандидата в президенты от оппозиции, арестованного в марте по обвинению в коррупции, которое, по общему мнению, имеет политическую подоплеку, сообщает Birgün daily.

Хикмет Четин, Хюсаметтин Джиндорук, Джахит Каракаш и Мустафа Калемли заявили в своем заявлении, что Имамоглу следует судить без предварительного заключения, и раскритиковали использование судебной системы в качестве политического оружия против инакомыслящих.

«Самым ярким примером незаконных действий правительства против деятелей оппозиции, как посредством использования исполнительной власти, так и судебной системы, утратившей свою независимость и беспристрастность, является дело мэра Экрема Имамоглу», — говорится в их заявлении.

Имамоглу, политик из главной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП), который был переизбран мэром Стамбула в прошлом году и считается одним из самых влиятельных соперников президента Реджепа Тайипа Эрдогана, был задержан 19 марта и официально арестован 23 марта. Его задержание вызвало общенациональные протесты, самые крупные в Турции после демонстраций в парке Гези 2013 года.

Бывшие спикеры заявили, что предварительное заключение должно применяться только в исключительных случаях, а не как форма наказания.

«Имамоглу — видная общественная фигура, известная как на национальном, так и на международном уровне, имеющая постоянное место жительства и официальные обязанности. Утверждение о том, что он может совершить побег, неправдоподобно», — написали они.

Стамбульские суды до сих пор отклоняли возражения, поданные адвокатами Имамоглу против его предварительного заключения из-за риска побега. В заявлении говорилось о важности независимости судебной системы и равного применения закона, ссылаясь на конституцию Турции, которая определяет страну как демократическое, светское и социальное государство, управляемое верховенством закона.

«В системе, где судебная система не является независимой, правосудие и верховенство закона становятся невозможными. Решения суда тогда принимаются не судьями, а теми, кто их контролирует», — говорилось в нем.

Бывшие спикеры также осудили арест Имамоглу как основанный на расплывчатых утверждениях и анонимных свидетелях сомнительной достоверности.

Арест мэра спровоцировал примерно 12-процентное падение турецкой лиры по отношению к основным валютам, что побудило центральный банк продать около 50 миллиардов долларов из валютных резервов, чтобы замедлить падение валюты. Высокопоставленные деятели AKP, как сообщается, также предупредили, что превращение Имамоглу в политического «мученика» увеличивает его популярность и рискует еще больше подорвать поддержку партии.