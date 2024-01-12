Адвокаты заключенного в тюрьму оппозиционного депутата в третий раз обратились в Конституционный суд Турции, заявляя о нарушениях прав в ходе продолжающегося заключения их клиента, который остается в тюрьме, несмотря на два решения Конституционного суда в его пользу, сообщает новостной сайт Bianet.

Адвокаты подали заявление 4 января, заявляя о нарушении статьи 153 конституции по делу Джана Аталая, который был избран в парламент в мае от Рабочей партии Турции (TİP) и до сих пор находящегося в тюрьме, несмотря на получение парламентской неприкосновенности.

Юристы заявили, что местные суды и Верховный апелляционный суд не выполнили два отдельных постановления Конституционного суда в прошлом году, которые установили нарушения прав в ходе продолжающегося заключения Аталая.

Они заявили, что отказ судов подчиниться решению высшего суда является нарушением статьи 153 Конституции, в которой говорится, что решения высшего суда являются «окончательными» и «должны быть обязательными для законодательных, исполнительных и судебных органов, для административных органов», органов власти, а также физических и юридических лиц».

Конституционный суд установил, что право Аталая избирать, баллотироваться на выборах и заниматься политической деятельностью, а также право Аталая на свободу и безопасность нарушаются.

Конституционный суд дважды постановил, что права Аталая были нарушены из-за его продолжающегося заключения, несмотря на получение парламентской неприкосновенности. Однако 13-й Высокий уголовный суд дважды возвращал дело в Верховный апелляционный суд, игнорируя решения высшего суда.

Высший апелляционный суд, который в сентябре оставил в силе 18-летний приговор Аталаю по делу в парке Гези, дважды проигнорировал решения Конституционного суда, что побудило адвокатов Аталая подать третье заявление.

Председатель Конституционного суда Турции Зюхту Арслан выступая сегодня на церемонии вручения аттестатов студентам юридического факультета, проходящим стажировку в Конституционном суде заявил, что не может быть никаких оправданий неисполнению решений Конституционного суда. «Невыполнение некоторых решений наносит ущерб праву на индивидуальное обращение в Конституционный суд», — сказал он. (turkishminute.com/sozcu.com.tr)





