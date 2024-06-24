Пленум Конституционного суда Азербайджана рассмотрит запрос президента о соответствии роспуска Милли Меджлиса Конституции.

Об этом сообщает пресс-служба Конституционного суда.

На очередном заседании Палаты Конституционного суда, которое состоялось сегодня, было принято определение о принятии к производству Пленума запроса президента Азербайджана о соответствии Конституции назначения внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики и роспуска парламента.

Запрос будет рассмотрен на заседании Пленума Конституционного суда, назначенном на 27 июня в 10:00, с участием сторон.