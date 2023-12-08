Результаты внеочередных президентских выборов до 17 февраля 2024 года будут представлены на утверждение в Конституционный суд.

Как сообщает АПА, это отражено в «Календарном плане основных действий и мероприятий по проведению внеочередных президентских выборов», утвержденном Центральной избирательной комиссией (ЦИК).

Согласно Избирательному кодексу, ЦИК в течение 10 дней со дня голосования должен обратиться в Конституционный суд Азербайджанской Республики для подведения итогов и утверждения результатов президентских выборов.

На внеочередных президентских выборах этот период охватывает период до 17 февраля 2024 года.