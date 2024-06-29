Итоги внеочередных парламентских выборов будут подведены до 22 сентября.

Как сообщает Trend, это отражено в Календарном плане основных действий и мероприятий по подготовке и проведению внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики.

Центральной избирательной комиссией не позднее 20 дней со дня голосования должны быть обеспечены проверка и подведение итогов выборов в Милли Меджлис.

Отметим, что Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса Азербайджанской Республики шестого созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики.

Внеочередные выборы в Милли Меджлис Азербайджанской Республики назначены на 1 сентября 2024 года.