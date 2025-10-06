Сегодня во Дворце спорта Гянджи были подведены итоги соревнований по пулевой стрельбе в рамках III Игр стран СНГ.
Как сообщает İdman.biz, азербайджанский стрелок Владислав Калмыков завоевал серебряную медаль в индивидуальных соревнованиях из пневматического пистолета на дистанции 10 метров.
Кроме того, Ханна Алиева стала третьей в индивидуальном соревновании из пневматического пистолета на дистанции 10 метров.
Отметим, что ранее Алиева также завоевала серебряную медаль.
Таким образом, наши спортсмены завершили турнир с тремя медалями.