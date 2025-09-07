В Баку успешно завершился чемпионат Азербайджана по пулевой и стендовой стрельбе, организованный Министерством молодежи и спорта совместно с Федерацией стрельбы Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, соревнования проходили на Бакинском стрелковом центре и собрали более 100 спортсменов, которые на протяжении пяти дней боролись за чемпионские титулы в разных категориях.

По итогам турнира победители и призеры были награждены медалями, почетными дипломами и специальными призами. В числе лучших отметились Зейнаб Султанова, София Бархалова, Руслан Лунёв, Расул Мамедов, Нигяр Рамазанова, Олег Кержанкин, Узеиp Тапдыглы и другие стрелки.

В командных дисциплинах отличились дуэты Лейли Алиева – Эльвин Астанов и Жале Байрамова – Узеиp Тапдыглы. В стендовой стрельбе победителями стали Нармин Джафарова и Али Гусейнули.

Чемпионат стал важным этапом в развитии стрелкового спорта в Азербайджане и подтвердил высокий уровень подготовки отечественных спортсменов.