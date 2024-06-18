В Landmark Baku состоялось мероприятие, посвященное подведению итогов литературного конкурса Baku Piano Festival « Этюд для фортепиано», сообщает #.

Целью конкурса является создание яркого музыкального образа в литературном произведении и популяризация темы музыки в литературе.

Работы участников оценивали члены жюри: директор и председатель Центра творчества Максуда Ибрагимбеко ва Анна Ибрагимбекова, член Союза писателей Азербайджана Алексан др Хакимов, директор NG Creators Club Натиг Алиев и медиакоординатор Baku Piano Festiva l Рустам Гусейнов.

В ходе мероприятия члены жюри отметили наиболее понравившиеся работы конкурсантов, рассказали о своих критериях выбора и пожелали удачи и творческих успехов всем участникам.

Победителем конкурса стала Алиса Орехова с рассказом «Цена», II место заняла Арзу Манафлы, III место и приз зрительских симпатий получил Мехти Али.

Бакинский международный фестиваль фортепиано — это не только волшебная игра виртуозов на фортепиано и клавишных инструментах, это прежде всего роскошная атмосфера, которая будет вдохновлять и очаровывать самых взыскательных меломанов, дарить яркие эмоции.

Девиз фестиваля: May piano inspire you!