Стиль Elia – интересный феномен, сочетающий джаз и поп-романтизм. Певица, композитор и пианистка Elia очаровывала зрителей своими романтическими композициями и удивительно гармоничным и плавным сочетанием разных музыкальных стилей, сообщает #.

Финалом концерта стало исполнение азербайджанских музыкальных произведений, с восторгом встреченное аудиторией. Особо аудиторию концерта впечатлила легендарная «Сары гялин».

Концерт завершился бурными овациями. Зрители долго не хотели отпускать артистку, отблагодарив её букетами цветов и горячими аплодисментами.

Бакинский международный фестиваль фортепиано — это не только волшебная игра виртуозов на фортепиано и клавишных инструментах, это прежде всего роскошная атмосфера, которая будет вдохновлять и очаровывать самых взыскательных меломанов, дарить яркие эмоции.

Девиз фестиваля: May piano inspire you!

Подробная программа фестиваля на сайте: https:// bakupianofestival.com/