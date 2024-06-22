Стиль Elia – интересный феномен, сочетающий джаз и поп-романтизм. Певица, композитор и пианистка Elia
Финалом концерта стало исполнение азербайджанских музыкальных произведений, с восторгом встреченное аудиторией. Особо аудиторию концерта впечатлила легендарная «Сары гялин».
Концерт завершился бурными овациями. Зрители долго не хотели отпускать артистку, отблагодарив её букетами цветов и горячими аплодисментами.
Бакинский международный фестиваль фортепиано — это не только волшебная игра виртуозов на фортепиано и клавишных инструментах, это прежде всего роскошная атмосфера, которая будет вдохновлять и очаровывать самых взыскательных меломанов, дарить яркие эмоции.
Девиз фестиваля: May piano inspire you!
Подробная программа фестиваля