Enzo Favata хорошо знаком меломанам и ценителям интеллектуального джаза. Он также широко известен как композитор и автор музыки для фильмов, театра, радио и телевидения.

На его счету ряд музыкальных инсталляций для музеев и выставок, сообщает #.

В концерте приняли участие музыканты: Enzo Favata (труба), Gandhi Salvatore Maltana (бас) Daniele DiBonaventura (клавишные), Marcello Peghin (гитара), UmbertoTrombetta (барабаны).

Концерт состоялся на сцене Азербайджанского государственного академического музыкального театра. Перед началом выступления к зрителям с приветственным словом обратился чрезвычайный и полномочный посол Италии в Азербайджане Лука ди Джанфранческо.

Enzo Favata Band с первых же нот полностью влюбил в себя зрителей и виртуозно удерживал ритм до конца концерта. Несмотря на возраст, музыканты великолепно проигрывали технически сложные импровизации и активно взаимодействовали с публикой. Потрясающая атмосфера мероприятия полностью погрузила в себя зал. Концерт прошел на одном дыхании. Выступление итальянского коллектива вызвало восторг у бакинской публики, музыкантов вызвали на бис и провожали бурными аплодисментами. Концерт Enzo Favata Band по праву стал украшением Baku Jazz Festival 2025.

Baku Jazz Festival 2025 проходит с 24 по 31 октября. На протяжении восьми дней в Баку выступают лучшие джазовые музыканты со всего мира. Baku Jazz Festival включает концерты, выставки, джем-сейшны, кинопоказы, мастер-классы, семинары, встречи с известными музыкальными блогерами.