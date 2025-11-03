Baku Jazz Festival 2025 завершился зажигательным концертом Шерил «Пепси» Рейли и группы Interplay (США)в Центре Гейдара Алиева, сообщает #.

Шерил «Пепси» Рейли наиболее известна своим хитом «Thanks for My Child», выпущенным в 1988 году. Её стиль сочетает элементы госпела, R&B и соула. Группа Interplay известна своей энергетикой, виртуозностью и способностью объединять элементы джаза, рока и фанка в единую гармоничную палитру.

Заключительный концерт фестиваля собрал большое количество любителей джаза, иностранных дипломатов, деятелей культуры и искусства.

Baku Jazz Festival 2025 проходил с 24 по 31 октября. На протяжении восьми дней в Баку выступают лучшие джазовые музыканты со всего мира. Baku Jazz Festival включает концерты, выставки, джем-сейшны, кинопоказы, мастер-классы, семинары, встречи с известными музыкальными блогерами.