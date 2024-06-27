Бакинскую аудиторию Martin Lis tabarth Trio порадовали изысканным джазовым коктейлем, сочетающим классический джаз с нотами восточных мелодий, сообщает #.

Получившиеся мелодии удивляли и погружали в ностальгическую атмосферу слушателей, узнающих родные мотивы. Музыканты сумели создать атмосферу родного, уютного и тёплого места, которое сделало вечер незабываемым.

Джазовый пианист и композитор Мартин Листабарт создаёт музыку, сочетающую тональную элегантность и музыкальную изобретательность с игривостью, остроумием и интересными переходами. В 2019 году выпустил сольный дебютный альбом «Рассказы». Оригинальные композиции этого альбома вдохновлены автобиографическими переживаниями. В своем втором сольном релизе «Dedicated» (2022) он использует истории людей, которые очаровывали или вдохновляли его, как основу для оригинальных музыкальных композиций.

Вдохновение для своих композиций он черпает из пейзажей и городов, людей и личных встреч. Это отражается в очень эмоциональной музыке – иногда меланхоличной, иногда напряженной, иногда забавной, приправленной гармоническими и ритмическими тонкостями.

Бакинский международный фестиваль фортепиано — это не только волшебная игра виртуозов на фортепиано и клавишных инструментах, это прежде всего роскошная атмосфера, которая будет вдохновлять и очаровывать самых взыскательных меломанов, дарить яркие эмоции.