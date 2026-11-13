Вооруженное столкновение произошло между военными и членами мексиканского картеля, два человека погибли. Об этом сообщила газета Milenio.

По данным властей, на которые ссылается издание, инцидент произошел в муниципалитете Окотлан мексиканского штата Халиско. Сотрудники Минобороны страны получили сообщение об угнанном автомобиле и по прибытии на место происшествия подверглись нападению со стороны предполагаемых членов преступной группировки, вооруженных и находившихся в трех автомобилях.

Военные стали преследовать и протаранили бронированное транспортное средство, в результате чего началась перестрелка. Как пишет издание, двое нападавших погибли, один из военнослужащих получил ранения и был госпитализирован. Власти также задержали одного из подозреваемых, гражданина Гондураса.

Из автомобиля изъяли пулемет, три винтовки и две гранаты, принадлежащие мексиканскому картелю «Новое поколение Халиско», сообщает газета. Сотрудники правоохранительных органов проводят патрулирование в поисках других членов вооруженной группы, скрывшихся после происшествия.