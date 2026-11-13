Суд в Абу-Даби вынес решение по делу о массовой драке с участием российского чемпиона PFL в легком весе Усмана Нурмагомедова и бывшего чемпиона UFC грузинского бойца Мераба Двалишвили. По данным грузинских СМИ, Нурмагомедов и двое представителей его команды получили реальные сроки заключения, а Двалишвили и его приятель, грузинский борец Саба Лазишвили, отделались штрафами и, как ожидается, вскоре выйдут на свободу.

О решении суда стало известно из видеообращения Звиада Лазишвили — брата Сабы Лазишвили, также оказавшегося участником конфликта. Согласно этой информации, Усмана Нурмагомедова и двух членов его команды приговорили к шести месяцам лишения свободы с последующей депортацией из страны. Кроме того, на представителей команды российского бойца наложили штраф в размере 300 тысяч дирхамов (около 81,7 тысячи долларов).

Двалишвили и Лазишвили тюремное заключение не назначили. Каждый из них должен выплатить штраф в размере 50 тысяч дирхамов (около 13,6 тысячи долларов). Эти расходы, как утверждается, возьмет на себя борцовская лига RAF (Real American Freestyle), на турнире которой в Абу-Даби 14 ноября должен выступить Двалишвили.

Звиад Лазишвили заявил в Instagram, что грузинские спортсмены могут выйти на свободу уже в ближайшее время. По его словам, в урегулировании ситуации участвовали посольство Грузии и представители RAF.

«На данном этапе судебный процесс завершен, и, насколько нам известно, наши ребята в пять часов уже будут на свободе», — сообщил он.

На момент публикации официального подтверждения приговора от властей ОАЭ, представителей бойцов или промоушенов нет.

Инцидент произошел 11 ноября в лобби одного из отелей Абу-Даби. Двалишвили приехал в ОАЭ для участия в турнире по вольной борьбе RAF, где его соперником должен стать бразилец Марлон Мораес.

На распространившихся в сети видеозаписях видно, как во время интервью Двалишвили для пресс-службы лиги к нему со спины подходит Усман Нурмагомедов в сопровождении нескольких человек и наносит удар. После этого начинается массовая потасовка. Двалишвили и Лазишвили получили травмы лица. Полиция ОАЭ задержала десять участников драки.

Напряженность между сторонами тянется с января 2025 года, когда Двалишвили победил родного брата Усмана — Умара Нурмагомедова — и защитил чемпионский титул UFC. Конфликт 11 ноября вызвал широкий резонанс в индустрии смешанных единоборств.

Президент UFC Дэйна Уайт назвал произошедшее крайне неудачным инцидентом для индустрии, отметив, что подобные ситуации негативно отражаются на всем мире смешанных единоборств.

Менеджер Нурмагомедова Али Абдель-Азиз публично извинился перед жителями и руководством Абу-Даби, назвав произошедшее неприемлемым. Он признал, что инцидент бросает тень на всю команду, включая Хабиба Нурмагомедова. (newsgeorgia.ge)