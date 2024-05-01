Суд во Франции приговорил 76-летнего жителя республики к шести месяцам тюремного заключения за угрозы в адрес президента Франции Эмманюэля Макрона и его жены Брижит. Об этом сообщило радио France Bleu.

Причиной стало письмо, которое мужчина отправил социальному работнику из городского центра. В этом письме он призывал перерезать горло президенту и его жене, а также приложил фотоколлаж соответствующего содержания. Также он писал о «рисках» для жизни главы государства на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже.

Адвокат мужчины заявил, что письмо стало фактически «криком о помощи» пожилого человека, который испытывает значительные финансовые проблемы и не может получить социальное жилье, из-за чего вынужден жить в гараже. Сам обвиняемый заверил, что не собирался причинять никому вред и никогда не планировал отправлять это письмо в Елисейский дворец.

Суд, однако, не принял эти аргументы, удовлетворив требование прокуратуры. Кроме того, судья обратил внимание, что с 1988 по 2021 год в отношении обвиняемого было вынесено девять судебных решений по делам о мошенничестве, банкротстве, подделке чеков и использовании фальшивых документов.