Три человека погибли и семь пострадали из-за взрыва в спортзале университета на юге Филиппин.

Как передает ТАСС, об этом сообщает издание Manila Bulletin, ссылаясь на местных правоохранителей.

«Третьего декабря во время мессы в городе Марави произошел взрыв, в результате которого три человека погибли и семь получили ранения», — уточняется в сообщении.

По данным портала, взрыв прогремел во время проведения католической мессы в здании госуниверситета Минданао.

По словам полицейских, на данный момент устанавливается, была ли использована граната или самодельное взрывное устройство.