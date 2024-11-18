Войска РФ ударили по жилым домам в Одессе 18 ноября, есть погибшие и раненые. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

По его словам, повреждена гражданская инфраструктура, в том числе жилые дома.

«Предварительно, в результате российской российской атаки 8 погибших и 18 раненых. Среди пострадавших один ребенок. Четверо человек в тяжелом состоянии», — отметил он.

Как известно, около 12:00 в Одессе раздался взрыв. Перед этим в Воздушных силах предупреждали об угрозе баллистики из Крыма.