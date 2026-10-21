Еще предстоит уточнить, будут ли граждане Армении при проезде через территорию Азербайджана пользоваться той же процедурой, которую планируется применить к тем, кто проезжает через территорию Армении в рамках TRIPP.

Как передает Арменпресс, об этом сообщил министр иностранных дел и международной торговли Арарат Мирзоян на брифинге с журналистами, отвечая на вопрос, будут ли граждане Армении также пользоваться услугой front office — back office при проезде через территорию Азербайджана.

«Вы поднимаете интересный вопрос. Я думаю, что этот вопрос, наверное, еще нуждается в корректировке», — ответил Мирзоян.

При этом он отметил, что и здесь могут быть применены механизмы предварительного декларирования грузов.

Министр также коснулся чувствительных вопросов прошлого и психологических факторов для людей. По его оценке, параллельно с прогрессом, зафиксированным в вопросах установления мира, двусторонней торговли и транзита, изменения происходят и в этой сфере.

По впечатлению Мирзояна, эти процессы развиваются быстрее, чем работа над документами, и некоторые опасения, которые могли возникнуть у сторон 2-2,5 года назад, уже не воспринимаются с той интенсивностью, как раньше.

Касаясь соглашения TRIPP между Арменией и США, министр уточнил, что невозможно установить обязательства для Азербайджана, который не подписал документ.

«Соглашение Армения-США. Здесь не может быть ничего, что накладывало бы обязательства на Азербайджан, но чего Азербайджан не подписывает», — отметил он.

Мирзоян также подтвердил, что принятие пограничных и таможенных решений в рамках TRIPP останется за компетентными службами Армении. По его словам, возможное участие частного оператора в front office не исключает вмешательства армянских таможенников и пограничников в случае необходимости.

Министр также разграничил сервисную функцию, обеспечивающую прямой контакт с гражданами, и возможное разделение внутренней безопасности компании, подчеркнув, что это разные функции.