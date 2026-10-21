Еврокомиссия обратилась к компании SpaceX с призывом вернуть Украине скоростную работу Starlink в полном объеме.

Функционирование именно этой спутниковой связи имеет большое значение как для фронта, так и для гражданских, передает radiosvoboda.org.

Об этом заявил пресс-секретарь Еврокомиссии по вопросам обороны и космоса Тома Ренье на брифинге в Брюсселе,

Европейская комиссия обратилась к компании SpaceX с требованием срочно полностью возобновить работу спутниковой связи Starlink для Украины. Было отмечено его критическую потребность для военных и гражданских нужд, говорит Ренье.

«Последние сообщения о том, что Starlink замедлил свои услуги в Украине, вызывают глубокую обеспокоенность и не отвечают тому, как компания ранее предоставляла эти услуги. SpaceX должен срочно полностью восстановить услуги для Украины», — уточнил он.

Он добавил, что Украине эта связь нужна для:

поддержки коммуникации между военными;

защиты гражданского населения;

управления дронами, используемыми для обороны страны.

Контракт на услугу действует до апреля 2027, оплачивает ее Германия.