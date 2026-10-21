21 октября Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Информацию об этом распространила пресс-служба Президента Азербайджана.

В ходе телефонного разговора главы государств обсудили двусторонние азербайджано-турецкие отношения, региональные и глобальные вопросы.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность в том, что сотрудничество между Азербайджаном и Турцией, основанное на братских отношениях, и впредь будет подниматься на более высокий уровень.

Президент Турции вновь передал поздравления по случаю 35-й годовщины восстановления государственной независимости Азербайджана и пригласил Президента Ильхама Алиева на XIII Саммит Организации тюркских государств, который состоится в Анкаре.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил Президента Реджепа Тайипа Эрдогана за телефонный звонок и поздравления по случаю 35-й годовщины восстановления государственной независимости Азербайджана.

Глава нашего государства, в свою очередь, выразил уверенность в том, что братские отношения между Азербайджаном и Турцией и впредь будут успешно развиваться.