Накануне второго тура президентских выборов в Бразилии предвыборная гонка приобрела ожесточенный характер. Оба кандидата — действующий президент Луис Инасиу Лула да Силва и сын бывшего президента Флавио Болсонару призвали к дисквалификации соперника в связи с обвинениями в злоупотреблениях в социальных сетях, как следует из судебных документов и заявлений представителей предвыборных штабов.
Предвыборный штаб президента Лулы да Силвы заявил во вторник, что в среду подаст ходатайство о дисквалификации Болсонару в связи с предполагаемым вмешательством в выборы со стороны технологического гиганта Meta.
Команда Болсонару ответила собственным судебным иском, обвинив Лулу в «злоупотреблении властью» в связи с массовым распространением правительственных сообщений в в мессенджере WhatsApp во время предвыборной кампании.
Лула претендует на четвертый срок на посту президента, но пока немного уступает сыну находящегося в тюрьме бывшего лидера Жаира Болсонару.
В первом туре, состоявшемся в начале октября, Болсонару набрал 47% голосов против 45% процентов у действующего президента. В опросах перед вторым туром, который состоится в воскресенье, голоса избирателей разделились практически поровну.
80-летний Лула, представитель левой Рабочей партии, уже трижды был президентом, он также занимал должность два срока подряд — с 2003 по 2010 год. Многие считают, что за время работы президентом ему удалось вывести миллионы бразильцев из бедности при помощи программы денежных выплат неимущим, известной как Bolsa Família.
До избрания в президенты Лула был рабочим на металлургическом заводе, а когда он уходил с должности, рейтинг его поддержки превышал 80%. Вместе с тем партия Лулы пережила несколько серьезных коррупционных скандалов. Сам президент провел полтора года в тюрьме (с 2018 по 2019 год), когда его признали виновным в коррупции и отмывании денег; сам он эти обвинения всегда отвергал.
45-летний Флавио Болсонару был сенатором с 2019 года и баллотируется в президенты от правой Либеральной партии. Его считают не столь радикальным, как отец, однако кандидат апеллирует примерно к той же избирательной базе, обещая в целом продолжать его политику.
Во время работы в сенате Флавио Болсонару, дипломированный юрист, выступал за жесткие меры по борьбе с преступностью, призвал повышать сроки заключения и делать оружие более доступным: по его мнению, «достойные граждане» должны иметь право на самозащиту от уголовников. Болсонару активно пытался заручиться поддержкой Трампа и членов его администрации: в мае он побывал в Белом доме, а недавно обещал в случае своего избрания заключить с США союз по борьбе с преступностью.
Болсонару-старший отбывает 27-летний тюремный срок под домашним арестом за попытку государственного переворота после своего поражения на выборах от Лулы в 2022 году.
Флавио Болсонару пообещал освободить своего отца в случае избрания. (bbc.com)