В первом туре, состоявшемся в начале октября, Болсонару набрал 47% голосов против 45% процентов у действующего президента. В опросах перед вторым туром, который состоится в воскресенье, голоса избирателей разделились практически поровну.

80-летний Лула, представитель левой Рабочей партии, уже трижды был президентом, он также занимал должность два срока подряд — с 2003 по 2010 год. Многие считают, что за время работы президентом ему удалось вывести миллионы бразильцев из бедности при помощи программы денежных выплат неимущим, известной как Bolsa Família.

До избрания в президенты Лула был рабочим на металлургическом заводе, а когда он уходил с должности, рейтинг его поддержки превышал 80%. Вместе с тем партия Лулы пережила несколько серьезных коррупционных скандалов. Сам президент провел полтора года в тюрьме (с 2018 по 2019 год), когда его признали виновным в коррупции и отмывании денег; сам он эти обвинения всегда отвергал.

45-летний Флавио Болсонару был сенатором с 2019 года и баллотируется в президенты от правой Либеральной партии. Его считают не столь радикальным, как отец, однако кандидат апеллирует примерно к той же избирательной базе, обещая в целом продолжать его политику.

Во время работы в сенате Флавио Болсонару, дипломированный юрист, выступал за жесткие меры по борьбе с преступностью, призвал повышать сроки заключения и делать оружие более доступным: по его мнению, «достойные граждане» должны иметь право на самозащиту от уголовников. Болсонару активно пытался заручиться поддержкой Трампа и членов его администрации: в мае он побывал в Белом доме, а недавно обещал в случае своего избрания заключить с США союз по борьбе с преступностью.

Болсонару-старший отбывает 27-летний тюремный срок под домашним арестом за попытку государственного переворота после своего поражения на выборах от Лулы в 2022 году.