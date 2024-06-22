Кандидаты в президенты Ирана в ходе третьего раунда теледебатов обсудили обязательное ношение хиджаба и интернет-запреты.

В четырехчасовых дебатах, которые транслировались в прямом эфире государственного телевидения, приняли участие шесть кандидатов.

— Пезешкиан пообещал снять большинство интернет-запретов

Масуд Пезешкиан, единственный кандидат на выборах от реформаторов заявил в ходе дебатов, что интернет-запреты могут действовать во время кризиса, но в нормальных условиях они наносят вред обществу. «Если стану президентом, то сниму многие запреты и ограничения касательно Интернета», — заявил политик.

Пезешкиан также выступил за свободу выбора женщин в плане ношения хиджаба. «Как раньше никто не мог отобрать хиджаб у наших женщин, так и теперь мы не можем заставить женщин носить хиджаб», — отметил кандидат в президенты.

— Пурмухаммеди: Из-за интернет-запретов возникла VPN-мафия

Мустафа Пурмухаммеди, единственный религиозный деятель среди кандидатов, заявил, что интернет-запреты вышли из-под контроля: «В каком-то плане фильтрация была правильным решением, но ее продолжение приобрело тревожное измерение»,- заявил политик.

Пурмухамеди привлек внимание к тому, что граждане приобретают платную версию VPN-программ, чтобы преодолеть ограничения. «Существование VPN-мафии, возникшей в результате этих запретов, опустошает кошельки людей и ставит под угрозу безопасность», — сказал он.

Политик заявил, что обязательное ношение хиджаба является «положением закона», но оно не будет принудительным в случае его избрания. В частности, он пообещал отозвать обсуждаемый закон, который налагает различные санкции на женщин, не соблюдающих правило ношения хиджаба.

— Галибаф против интернет-запретов

Кандидат от консерваторов Мохаммед Бакир Галибаф заявил, что против запретов в Интернете, за исключением особых ситуаций, таких как беспорядки и протесты в стране.

Галибаф отметил, что количество пользователей VPN увеличилось до 67 процентов из-за запретов. «Вместо того, чтобы устранить риск, мы увеличили его и понесли как экономический, материальный, так и моральный ущерб», — обратил внимание кандидат в президенты.

Он также выступил против принудительного ношения хиджаба, отметив, что это приведет только к напряженности и насилию.

— Джалили выступил за разработку отечественных приложений

Кандидат от консерваторов Саид Джалили конкретно интернет-запреты упоминать не стал, но указал на важность разработки отечественных платформ вместо иностранных приложений. По его словам, иностранные платформы могут предоставлять угрозу безопасности.

Политик также заявил, что хиджаб является атрибутом социального существования женщин и играет важную роль в защите неприкосновенности их частной жизни.

— Закани выступил против избрания Пезешкиана

Али Реза Закани, который, как ожидалось, планировал отказаться от участия в выборах в пользу двух других консерваторов — Галибафа и Джалили, заявил, что избирательные центры Пезешкиана и Пурмухаммеди работают вместе. В этой связи Пезешкиан спросил «Вы точно останетесь (кандидатом) до конца?», на что Закани ответил утвердительно.

«Я обязательно останусь и не позволю вам стать президентом», — заявил политик. В ответ оппонент отметил, что предотвратить избрание какого-либо кандидата не под силу кому-либо. «Это гонка, и решать будут люди. Никто не может никого остановить»,- добавил он. (Агентство Анадолу)