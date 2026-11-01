Авиакомпании «Белавиа» разрешили сотрудничество с американской корпорацией Boeing, сообщил гендиректор белорусского перевозчика Игорь Чергинец. В 2023 году компания попала в санкционный список США за нарушение мер экспортного контроля, введенных за поддержку Минском вторжения РФ в Украину, но в сентябре 2025-го Вашингтон снял ограничения взамен освобождения властями Беларуси 52 политзаключенных. В субботу министерство торговли США выдало Boeing разрешение на работу с «Белавиа», крупнейшим в стране авиаперевозчиком, передает «Белта» слова Чергинца.

По его словам, это позволит «напрямую получать запасные части, компоненты, программное обеспечение по имеющимся в авиакомпании самолетам». Также для «Белавиа» открылся путь к переговорам о покупке лайнеров у Boeing. После введения санкций США и Евросоюза иностранные лизингодатели изъяли у «Белавиа» часть самолетов Embraer и Boeing, и компании для поддержания летной годности оставшихся машин пришлось завозить компоненты по «серым» схемам через третьи страны, а также подвергать «каннибализации» старые борта. Согласно открытым данным, парк перевозчика состоит из 18 лайнеров, включая модели от Boeing, Embraer и Airbus.

О том, что США разрешили Boeing сотрудничать с «Белавиа», также сообщил постпред Беларуси при ООН Валентин Рыбаков. «Буквально вчера было принято очередное положительное решение: Министерство торговли США дало разрешение, лицензию компании Boeing для взаимодействия с национальным авиаперевозчиком — авиакомпанией «Белавиа», — сказал он телеканалу «Первый информационный» (цитата по «Белта»).

Впервые США ввели ограничения против «Белавиа» еще в апреле 2022 года. Министерство торговли США тогда запретило использовать американские самолеты для полетов в саму республику и Россию в связи с вторжением в Украину. Компания проигнорировала ограничение, и в июне министерство запретило компаниям по всему миру ремонтировать и иным образом использовать американские запчасти или оборудование для обслуживания авиапарка «Белавиа». В августе 2023-го санкции стали тотальными.

«Белавиа» также остается в черном списке ЕС. Перевозчика добавили туда после принудительной посадки самолета Ryanair в 2021 году. Минск утверждал, что лайнер заминирован, а когда тот приземлился, власти задержали находившегося на его борту редактора оппозиционного телеграм-канала Nexta Романа Протасевича, который координировал протесты после президентских выборов в 2020 году. (themoscowtimes.com)