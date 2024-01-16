Проблема миллиона человек серьезно беспокоит политиков: «Если мы придем к власти…»

Стартовала предвыборная кампания в связи с внеочередными президентскими выборами, которые пройдут в Азербайджане 7 февраля. Согласно Избирательному кодексу, предвыборная агитация зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц и полномочных представителей, политических партий, кандидаты от которых зарегистрированы, блоков политических партий, их доверенных представителей и доверенных лиц должна начаться за 23 дня до дня голосования и прекратиться за 24 часа до начала голосования.

9 января завершилась регистрация кандидатов в президенты. На выборах будут участвовать 7 кандидатур.

Проблема с приватизационными чеками, которая существует в стране уже 13 лет, известна всем. Около 1 миллиона человек, чьи права нарушаются, годами требуют восстановления своих прав, обращаясь в соответствующие органы. В последние годы проблему граждан, оставшихся с приватизационными чеками на руках, озвучивают депутаты, интеллигенция, известные лица в различных сферах, эксперты, требуя от соответствующих структур быстрого и справедливого решения этого вопроса.

В связи с этим кандидатам в президенты было направлено обращение от имени граждан, объединившихся в соцсети в группу «Özəlləşdirmə Çekləri» с целью восстановления своих прав. Обратившиеся просят кандидатов в президенты поднимать указанную проблему на теледебатах во время предвыборной агитации.

«Уважаемые кандидаты в Президенты Азербайджанской Республики! Прежде всего, хотим сообщить Вам, что обязательства государства перед народом, предусмотренные Законом, нарушены. По этой причине от имени сотен тысяч семей у нас к вам вопрос: будете ли вы говорить о лишении имущественных прав граждан на предвыборных дебатах?», — спрашивают граждане, информируя кандидатов в деталях об актуальности проблемы.

(Полный ТЕКСТ)

https://ayna.az/yuzminler-adindan-prezidentliye-namizedlere-muraciet

Принимая во внимание важность и массовость проблемы, нарушение прав сотен тысяч людей, а также тот факт, что наша страна находится на пороге такого важного события, как президентские выборы, редакция AYNA выяснила отношение кандидатов в президенты к обращению граждан.

Таким образом:

Зарегистрированный кандидат в президенты, руководитель Центра социальных исследований, депутат Захид Орудж отметил, что время от времени от граждан поступают многочисленные обращения по поводу приватизационных чеков:

«Полагаю, что есть необходимость в том, чтобы соответствующие государственные структуры предоставили более подробные разъяснения и предприняли ряд шагов по данному вопросу. Большинство людей утверждают, что они не участвовали в процессе приватизации и до сих пор хранят приватизационные чеки.

Хотя выведенные из обращения приватизационные чеки и считаются ценными бумагами, решения по этим чекам не были приняты правильно согласно законодательству. В таком случае должны быть приняты конкретные меры в отношении лиц, сохранивших приватизационные чеки, либо шаги по восстановлению их прав в отношении объектов, содержащих имущественную долю при приватизации».

«На самом деле повторное введение в обращение приватизационных чеков может оказать положительное влияние на бизнес среду. В то же время это станет успешным шагом с точки зрения защиты прав граждан. Потому что глава страны всегда чувствительно относится к этому вопросу. В этом направлении есть вызовы и требования. Поэтому игнорировать вопрос приватизационных чеков неправильно», — заявил кандидат в президенты.

З.Орудж также отметил, что постарается внести этот вопрос в повестку предвыборной кампании: «Конечно, я воспользуюсь отведенным мне как кандидату временем и внесу в повестку дня этот вопрос. Могу сказать, что я говорил об этом и в качестве депутата на заседаниях Милли Меджлиса, и на дебатах во время избирательной кампании, когда был кандидатом на предыдущих президентских выборах. На этот раз я тоже выскажу свои мысли по этому поводу».

Зарегистрированный кандидат в президенты, председатель партии «Великое созидание», депутат Фазиль Мустафа также отметил, что воспользуется возможностью поднять этот вопрос в ходе предвыборной кампании: «Когда зайдет речь об этом, я внесу в повестку обращения по поводу приватизационных чеков».

«В любом случае государство должно создать комиссию и изучить этот вопрос. После этого гражданам должны быть возвращены приватизационные чеки или проведена их оценка. Или же им должны быть созданы условия для получения своей доли акций», — подчеркнул наш собеседник.

Зарегистрированный кандидат в президенты, председатель партии «Национальный фронт», депутат Рази Нуруллаев сообщил, что в своей предвыборной платформе у него по этому вопросу есть специальный пункт: «15-й пункт в моей предвыборной программе называется «Введение приватизационных чеков в повторное обращение». Приватизационные чеки по закону выдавались всем гражданам страны, родившимся до 1997 года, в качестве имущественной доли. В связи с этим покойный президент Гейдар Алиев подписал указ №450. Сегодня у отдельных граждан имеется более 1 млн. 600 тыс. приватизационных чеков. Целью приватизации было сделать граждан собственниками и акционерами различных предприятий. Процесс начался очень хорошо, и изданный указ был в пользу граждан. Но никакой пользы от его реализации граждане не увидели. Процесс приватизации привел к внезапному обогащению отдельных лиц посредством различных махинаций».

«Считаю, что государство не выполнило свой долг перед гражданами в сфере приватизационных чеков, и мы должны взять это на себя. Поэтому, если мы придем к власти, приватизационные чеки будут повторно пущены в обращение, и все, у кого есть эти бумаги, станут акционерами различных предприятий. Недостатки в этой сфере будут серьезно обсуждены и принято решение в пользу граждан. Юридические шаги будут предприняты против структур и отдельных лиц, которые в этой области допустили нарушения. Это мои обещания избирателям», — заключил Р.Нуруллаев.

Он добавил, что выступит в ходе дебатов по этой проблеме, которую включил в свою платформу, и обратится к государству.

Кандидат в президенты, председатель партии «Великий Азербайджан» Эльшад Мусаев рассказал, что несколько раз вносил в повестку дня вопрос граждан, у которых на руках остались приватизационные чеки: «Я время от времени поднимал этот вопрос в своих выступлениях по телевидению, призывая правительство обратить внимание на эту проблему. Полагаю, что указанная проблема должна быть решена в пользу граждан. Права этих людей продолжают нарушаться. Будучи кандидатом в президенты, я вновь подниму этот вопрос в своих предвыборных выступлениях. Я думаю, что правительство должно создать комиссию и решить эту проблему. Если избиратели мне поверят, если я добьюсь успеха на президентских выборах, то наше правительство решит этот вопрос. Граждане могут быть в этом уверены».

Независимый кандидат Фуад Алиев считает, что вопрос приватизационных чеков вызывает серьезную озабоченность и должен быть решен как можно скорее: «Вопрос приватизационных чеков должен быть решен во благо гражданина. В нашей предвыборной программе есть пункт, касающийся решения указанной проблемы. Информация будет предоставлена ​​в ходе дебатов по этому пункту».

Примечание

Каждый должен знать, что право собственности на приватизационную долю наследства, предоставленную общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, и приватизационные чеки, являющиеся государственными ценными бумагами, подтверждающими это право, были выданы на основании закона!

Указ № 450, подписанный Гейдаром Алиевым во исполнение закона о приватизации, был издан в целях реализации распределения и первичного размещения приватизационных чеков среди граждан в качестве государственного обязательства, подтверждающего наследование приватизационной доли, выделяемой каждому гражданину в установленном порядке в соответствии с законом. Согласно пункту 5 Положения о приватизационных чеках, утвержденного этим Указом и действующего до сих пор, категорически запрещается отказываться от приема приватизационного чека в качестве платежного средства в течение всего периода приватизации.

Указ не дает права и не может отнять права, данного законом! Приватизация, осуществляемая путем изъятия из обращения приватизационных чеков на основании Указа без выплаты компенсаций, является несправедливостью по отношению к народу и диверсией против государства!

По результатам научно-практического исследования, проведенного учеными-юристами- экспертами Конституционного суда в 2022-2023 годах, после подтверждения юридических фактов в 4 статьях, опубликованных на основе мнения более 10 ученых в журнале «Qanun» Высшей аттестационной комиссии, находящейся под курацией главы государства, представители интеллигенция и правоведы уже подтвердили в своих выступлениях в прессе, что приватизация, которая проводится без приватизационных чеков на протяжении 13 лет, является преступлением против народа и провокацией против государства. Это, в свою очередь, порождает большие надежды на восстановление исторической справедливости.

По исследованиям учёных ясно, что стоимость доли собственности на один приватизационную долю, защищенную законом от инфляции, сегодня стоит не менее 20 000 долларов США, а согласно обещанию общенационального лидера народу, во имя исторической справедливости, 65 процентов имущественной стоимости всех предприятий Азербайджанского инвестиционного холдинга, а также средних и крупных предприятий, которые будут приватизированы в будущем, должна быть заменена приватизационными чеками.

По закону все инвесторы должны оплатить 15% акций, принадлежащих трудовым коллективам, а свыше 50% — только приватизационными чеками. По закону государство может продать за деньги только 35% от стоимости государственного имущества. Подписанные общенациональным лидером законы и Конституция были приняты в качестве основы экономической и социальной политики государства в самое бедное время страны во имя социальной исторической справедливости для перехода к новому общественному строю.

Общенациональный лидер объявил миру, что 50+15% всех средних и крупных предприятий, подлежащих приватизации, будут приватизированы с использованием приватизационных чеков. Даже приватизация арендованных предприятий в дальнейшем и приватизация инвестиционных конкурсов должны были проводиться только по этому установленному законом правилу. Никакой указ или даже какой-либо закон, который будет принят позже, не сможет изменить эти правила, которые установлены законом как обязанность государства, вопреки Конституции!

Для получения дополнительной информации по этой теме перейдите по этой ССЫЛКЕ (https://www.facebook.com/groups/668471343515846/posts/157766838259613

Автор: Айдын Герай