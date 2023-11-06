Кто эти чиновники, совершившие столько беззаконий против народа и государства, и каковы их намерения?

Прежде всего, всем следует знать, что письмо № 1-1-23/2-KOL-1362/2-019/2-t/1/2023, направленное по личному поручению президента в Конституционный главой Управления по приему граждан Администрации президента Сулейманом Исмайловым на основании обращения к главе государства сотен тысяч семей, чьи имущественные права были нарушены, зарегистрировано в КС за номером № 1483 12 сентября текущего года. В целом, в нарушение всех законов проверка в Конституционном суде идет уже 6 месяцев вместо 1-2.

Почему-то Конституционный суд расследует это дело уже более 6 месяцев (?). Почему? Вопреки всем законам… Почему?

Почему КС так долго размышляет, и о чем размышляет?!

Прежде чем высказать свое мнение:

Мы просим всех депутатов, представителей интеллигенции, соответствующие структуры, в том числе чиновников Администрации президента, представителей СМИ поддержать народ. Пусть они помогут положить конец шестимесячному самоуправству КС.

Мы обращаемся к гражданам:

Вступайте в нашу группу в соцсети Facebook,

которая представляет 39 000 семей, НЕ ПРОДАВШИХ ПРИВАТИЗАЦИОННЫЕ НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ДОЛИ, для того, чтобы чиновники НЕЗАКОННО не забрали нашу имущественную долю наследства, по закону переданную каждому из нас государством и Общенациональным Лидером Гейдаром Алиевым, и которая сегодня по закону защищена от инфляции, в размере 20 тысяч долларов. Вступайте в нашу группу …

Хватит!!!

Мы устали просить и умолять, это не принесло никаких результатов. МЫ ТРЕБУЕМ СВОИ ПРАВА, которые должны быть обеспечены в соответствии с законом!

21 мая 2023 года представитель группы ветеранов войны и труда, имеющих на руках приватизационные чеки, Мубариз Йолчиев обратился к председателю Конституционного суда Фархаду Абдуллаеву, Верховному суду, премьер-министру, генпрокурору и в Милли Меджлис с жалобой-просьбой.

Читайте https://www.facebook.com/groups/668471343515846/permalink/1587723841590587).

Из информации, предоставленной Мубаризу Йолчиеву 4 месяца назад заведующим приемной Конституционного суда Анар Джафаров, известно, что это сложное дело рассматривают 4 юриста в обеих палатах, и ​направлены запросы в ПЯТЬ государственных органов, в том числе Милли Меджлис, Министерство юстиции, премьер-министру, Министерству экономики и Верховному суду для получения ЗАКЛЮЧЕНИЯ по этому вопросу, и в ближайшее время КС должен получить ответ. Анар муалим уверенно заявил, что этот вопрос будет решен в сентябре.

Поскольку нам не удалось получить письменный ответ на конституционную жалобу, которую мы направили в КС, М. Йолчиев во втором обращении от 13 июля 2023 года попытался обосновать важность срочного расследования данной проблемы. (Читайте здесь)

Ветераны войны и труда, которые в течение 4 месяцев не смогли получить официального ответа из Конституционного суда, считая, что затягивание рассмотрения КС конституционных, законных прав граждан, нормативно-правовых актов – направлено, прежде всего, против господина Президента, 2 сентября во второй раз обратились к господину Президенту и руководителю Администрации президента Самиру Нуриеву.

12 сентября письмо, направленное из Администрации президента в Конституционный суд по поручению главы государства, было зарегистрировано в КС.

В очередной раз, 13 сентября, заведующий приемной Конституционного суда Анар Джафаров сообщил адвокату Мубаризу Йолиеву и нам, что этот вопрос будет решен не позднее октября. Наш уважаемый адвокат сделал 2-е видеообращение к 100 тысячам семей, не продавшим приватизационные чеки.

По настоянию членов группы, представитель группы Тахир Ахундов 21 сентября написал заявление председателю КС Фархаду Абдуллаеву, в котором поинтересовался, почему не дан официальный ответ, несмотря на то, что прошло более 4 месяцев, и попросил предоставить официальную информацию.

Понимая обеспокоенность 100 тысяч пожилых людей и важность срочного решения проблемы, поскольку официального ответа получить не удалось, адвокат М. Йолчиев 17 октября обратился с третьим обращением к председателю КС Фархаду Абдуллаеву.

23 октября адвокат М. Йолчиев получил от КС ответное письмо из 2 предложений, в котором не было никакой новой информации и обоснования, почему КС на протяжении 6 месяцев нарушает законы. (с текстом письма ознакомьтесь здесь)

30 октября представитель группы Тахир Ахундов вновь обратился в Конституционный суд с просьбой выяснить, почему так затягивается рассмотрение дела. Т.Ахундов был на приеме у заведующего приемной КС Анара Джафарова, который сообщил, что дело будет решено самое позднее в течение недели. Он отметил, что некоторые государственные структуры все еще не прислали ответные письма, хоя по закону они должны ответить в течение месяца.

Обратите внимание!

В СМИ представители интеллигенции от партии «Ени Азербайджан», депутаты, юристы и другие со 100% уверенностью успокаивали население, отмечая, что подобное БЕЗЗАКОНИЕ, накладывающее пятно на имя Президента и государства и возникшее в результате халатности и ошибок бывшего руководителя Администрации президента Рамиза Мехтиева, в скором времени будет устранено КС в правовой плоскости в год столетия общенационального лидера Гейдара Алиева, т.е. в 2023 году (читайте здесь:).

Нериторические вопросы?

— По какой причине нам не предоставляется информация о названиях СТРУКТУР, которые не ответили на запрос КС и задерживают рассмотрение дела, а также имена четырех юристов, которые это дело ведут?

— Кто совершает провокации?

— Кто стал причиной такого количества нарушений?

— Действительно ли чиновники в некоторых государственных структурах настолько нечестны и непорядочны? КТО ЖЕ ОНИ?

Без комментариев

Похоже, что есть чиновники и юристы, которые пренебрегают Законами и Постановлениями, даже обращением господина Президента, зарегистрированным в КС 12 сентября, и являются сателлитами нечестных людей, которые хотят запятнать честь и достоинство господина Президента путем провокации против государственности.

Эти негодяи, скорее всего, скрывают свое армянское происхождение. Мы считаем, что они не совершили бы подобных действий против армянских граждан.

Грех, оставшийся после Мехтиева

Как назвать это беззаконие, продолжающееся 13 лет, когда в результате халатности и ошибок бывшего руководителя Администрации Президента Рамиза Мехтиева были МАССОВО нарушены права РАВЕНСТВА и СОБСТВЕННОСТИ, являющиеся основой международных прав человека, и зная, что это является фактом организованной коррупции, тормозить работу по устранению беззакония?

Разве это не противоречит нашей государственности, обещанию Общенационального Лидера и политике гуманизма и социальной справедливости господина Президента? Неужели эти чиновники, которые проявили неуважение в канун 100-летия общенационального лидера к его духу и к его исторической политике социальной справедливости, совсем ничего не боятся?

Тех, кто затягивает и политизирует это дело, выступает против нашего государства, созданного общенациональным лидером, которое успешно развивается и процветает благодаря господину Ильхаму Алиеву, тех, кто игнорирует Конституцию и законы, обращение народа и даже господина Президента в КС, можно назвать только врагами народа.

Почему?!

Невозможно понять по какой причине председатель КС и его юристы НАРУШИЛИ Закон о Конституционном Суде и Регламент Конституционного Суда! (Для ясности прочитайте).

Мы освободили оккупированные земли и очистили наш Карабах от врага. Когда мы одержали такую ​​победу, не думают ли те, кто враждебен нашей государственности, народу, правам и законам, что настал их черед? Не боятся ли они, что ЖЕЛЕЗНЫЙ КУЛАК проломит и их головы? Точно так же, как СОБСТВЕННОСТЬ, которую мы освободили от оккупации армянского фашизма, является правом нашего народа, так и СОБСТВЕННОСТЬ, узурпированная некоторыми чиновниками, также является законным правом нашего народа.

Поверьте:

Грязные действия чиновников против сотен тысяч семей не сулят ничего положительного для нашей страны, наоборот, они опасны. Грубое нарушение Конституции и законов, исторической политики социальной справедливости Общенационального Лидера Гейдара Алиева, которая является гарантией мирного перехода к капитализму, может привести к конфликту между чиновниками и гражданами.

Из статистических данных ясно, что, из 1 миллиона граждан, не продавших приватизационные чеки, и конституционные права которых были нарушены в результате незаконных действий некоторых чиновников, за 13 лет каждый год умирали по 12 тысяч, каждый месяц по 1 тысяче, каждый день по 33 гражданина. Они покинули этот мир, так и не получив своей имущественной доли.

Господа чиновники!

В КС уже 6 месяцев идет проверка. А это означает, что по вине этих чиновников умерли еще 6 тысячи граждан, так и не дождавшись восстановления своих прав, восторжествования права и справедливости…. Сколько еще людей должно умереть????

За последние 6 месяцев от имени многочисленных граждан и от имени депутатов Милли Меджлиса была направлена ​​жалоба в министерство экономики по фактам некоторых нормативно-правовых актов, нарушающих Конституцию и законы. Конституционный суд тоже обращался к ним 4 месяца назад.

Министерство экономики и Государственная служба по делам недвижимости при данном Министерстве должны немедленно прекратить эту незаконную приватизацию, которая противоречит как Конституции, так и международному праву и продолжается уже 13 лет.

Похоже, что некоторые чиновники Конституционного суда и государственных структур ставят себя выше ЗАКОНА.

Эй, чиновники! Как сказал общенациональный лидер Гейдар Алиев, политика государства и деятельность чиновников при выполнении своих обязанностей, должна осуществляться только и только в соответствии с Законами! Если в законе есть пробел, ни один чиновник не может трактовать его по своему усмотрению!

Те чиновники, кто хочет затянуть и политизировать это дело в Конституционном суде, пусть не забывают, что таким образом они выступают против господина Президента. Потому что это организованная коррупция и диверсия против государства. Вы хотите, чтобы кто-то поднял эту проблему во время зарубежных визитов главы государства? Вы этого хотите?

Некоторые местные олигархи-чиновники (семьи, ставшие капиталистами на взятки и деньги, украденные из бюджета) и капиталисты из зарубежных стран под видом ИНВЕСТОРОВ вступили в преступные отношения с некоторыми чиновниками Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития, и совершают экономическое преступление против нашего народа под видом приватизации.

За 13 лет в результате этой организованной преступности были нарушены права собственности и равноправия более 1 миллиона наших граждан. Этих олигархов-чиновников совершенно не волнует, к каким серьезным последствиям может привести неисполнение исторической социальной справедливости и обещания Общенационального Лидера.

Но мы все знаем, решение проблем народа – это вопрос номер один для государства и его лидера!

Примечание

Каждый должен знать, что право собственности на приватизационную долю наследства, предоставленную общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, и приватизационные чеки, являющиеся государственными ценными бумагами, подтверждающими это право, были выданы на основании закона!

Указ № 450, подписанный Гейдаром Алиевым во исполнение закона о приватизации, был издан в целях реализации распределения и первичного размещения приватизационных чеков среди граждан в качестве государственного обязательства, подтверждающего наследование приватизационной доли, выделяемой каждому гражданину в установленном порядке в соответствии с законом. Согласно пункту 5 Положения о приватизационных чеках, утвержденного этим Указом и действующего до сих пор, категорически запрещается отказываться от приема приватизационного чека в качестве платежного средства в течение всего периода приватизации.

Указ не дает права и не может отнять права, данного законом! Приватизация, осуществляемая путем изъятия из обращения приватизационных чеков на основании Указа без выплаты компенсаций, является несправедливостью по отношению к народу и диверсией против государства!

По результатам научно-практического исследования, проведенного учеными-юристами — экспертами Конституционного суда в 2022-2023 годах, после подтверждения юридических фактов в 4 статьях, опубликованных на основе мнения более 10 ученых в журнале «Qanun» Высшей аттестационной комиссии, находящейся под курацией главы государства, представители интеллигенция и правоведы уже подтвердили в своих выступлениях в прессе, что приватизация, которая проводится без приватизационных чеков на протяжении 13 лет, является преступлением против народа и провокацией против государства. Это, в свою очередь, порождает большие надежды на восстановление исторической справедливости.

По исследованиям учёных ясно, что стоимость доли собственности на один приватизационную долю, защищенную законом от инфляции, сегодня стоит не менее 20 000 долларов США, а согласно обещанию общенационального лидера народу, во имя исторической справедливости, 65 процентов имущественной стоимости всех предприятий Азербайджанского инвестиционного холдинга, а также средних и крупных предприятий, которые будут приватизированы в будущем, должна быть заменена приватизационными чеками.

По закону все инвесторы должны оплатить 15% акций, принадлежащих трудовым коллективам, а свыше 50% — только приватизационными чеками. По закону государство может продать за деньги только 35% от стоимости государственного имущества.

Подписанные общенациональным лидером законы и Конституция были приняты в качестве основы экономической и социальной политики государства в самое бедное время страны во имя социальной исторической справедливости для перехода к новому общественному строю.

Общенациональный лидер объявил миру, что 50+15% всех средних и крупных предприятий, подлежащих приватизации, будут приватизированы с использованием приватизационных чеков. Даже приватизация арендованных предприятий в дальнейшем и приватизация инвестиционных конкурсов должны были проводиться только по этому установленному законом правилу. Никакой указ или даже какой-либо закон, который будет принят позже, не сможет изменить эти правила, которые установлены законом как обязанность государства, вопреки Конституции!

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С уважением: “Özəlləşdirmə Çekləri Qrupu” («Группа приватизационных чеков»)

Автор: Айдын Герай