Глава украинского МИД Андрей Сибига высказался по поводу заявлений американского лидера Дональда Трампа о том, что Украине «пришло время избрать нового президента».

Как сообщает #, соответствующий пост размещен в Х-аккаунте украинского министра.

Сибига отметил, что президент Украины Владимир Зеленский пользуется поддержкой народа.

«Владимир Зеленский возглавляет нашу нацию в военное время, во время войны за независимость, свободу и достоинство. Он пользуется поддержкой украинского народа, и они (граждане страны — ред.) имеют право решать. Заявления из-за рубежа лишь подтверждают, что он хорошо справляется со своей работой», — подчеркнул глава МИД.

Он также добавил, что президент Украины «заслуживает поддержки».