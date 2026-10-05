На мероприятии в Нью-Йорке, организованном кампанией по защите избирательного права Hands Off Our Vote («Руки прочь от нашего голоса») в преддверии промежуточных выборов 2026 года, эта пара продемонстрировала свое давнее и хорошо известное презрение к президенту.

В воскресенье вечером кинозвезды Роберт Де Ниро и Марк Руффало обрушили на президента США Дональда Трампа шквал резкой критики со стороны голливудских звезд.

Роберт Де Ниро обвинил администрацию Трампа в попытках подавления и фальсификации голосов избирателей. Назвав Трампа «трусом» и нецензурными словами, он призвал граждан жестко ответить политику фразой «Руки прочь от нашего голоса» и вернуть демократам контроль над Палатой представителей и Сенатом

Марк Руффало назвал предстоящие выборы «одними из самых важных в жизни». Он призвал избирателей сделать Трампа «хромой уткой» и остановить его политический курс. Руффало также упомянул Илона Маска, выразив обеспокоенность уязвимостью кибербезопасности при передаче данных голосования, и пошутил, что готов «превратиться в Халка» (отсылка к его роли в киновселенной Marvel) из-за действий республиканцев.