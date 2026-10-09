Очевидно, что снижение уровня Каспия связано не только с климатическими изменениями. Одной из главных причин является сокращение речного стока и антропогенные факторы, связанные с хозяйственной деятельностью.

Как передает #, об этом заявил президент Ильхам Алиев, выступая на Каспийском экологическом саммите в Туркменбаши.

Вместе с тем глава государства отметил необходимость оценивать возможные долгосрочные последствия происходящих изменений и уже сегодня учитывать их при принятии решений. Он подчеркнул, что такой подход позволит своевременно принимать необходимые меры и минимизировать последствия дальнейшего снижения уровня моря.

«Считаем, что необходимая правовая основа, научный потенциал и опыт взаимодействия создают хорошую основу для достижения конкретных практических результатов», — сказал президент Азербайджана.