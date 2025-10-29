Руководство НАТО было в курсе планов США сократить численность американского контингента в Румынии. Альянс не считает это решение чем-то необычным и подчеркивает, что он по-прежнему обладает необходимыми силами для сдерживания потенциальных агрессоров. Это следует из комментария, полученного DW в НАТО в среду, 29 октября.

«Корректировки в плане размещения вооруженных сил США не являются чем-то необычным. Даже с учетом этой корректировки контингент вооруженных сил США в Европе остается более масштабным, чем в течение многих лет, причем на континенте (в Европе) находится гораздо больше американских войск, чем до 2022 года», — говорится в письменном заявлении представителя Североатлантического альянса, имеющемся в распоряжении редакции.

Ранее в тот же день, 29 октября, на сайте Минобороны Румынии был обнародован пресс-релиз, в котором говорилось, что Румыния и другие союзники по НАТО были проинформированы США о планах сократить численность американского контингента войск, дислоцированных на восточном фланге альянса. Конкретно это коснется сил США, размещенных на авиабазе «Михай Когэлничану» в Румынии, уточнялось в сообщении.

После сокращения контингента США в Румынии там останутся около тысячи американских солдат, указано в документе. (WD)