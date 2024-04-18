Госдепартамент США прокомментировал уход российского миротворческого контингента из Карабахского региона Азербайджана.

Как передает АПА, заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Ведант Патель отметил, что США не являются стороной трехстороннего соглашения, которое положило конец боевым действиям в Карабахе в 2020 году и привело к размещению российского миротворческого контингента в этом регионе.

Он подчеркнул, что не видит ничего, что указывало бы на вклад российского миротворческого контингента в мирный и стабильный регион Южного Кавказа.

«Тем не менее, мы решительно поддерживаем усилия Армении и Азербайджана по достижению прочного мира и готовы продолжать нашу помощь для облегчения этого процесса», — отметил представитель Госдепартамента.