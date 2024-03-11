Польша планирует добиться от США увеличения численности американских военных на своей территории. О планах польского руководства стало известно после заседания Совета национальной безопасности страны, сообщает радиостанция Rmf24.

Заседание Совета национальной безопасности было созвано перед совместным визитом президента Анджея Дуды и премьер-министра Дональда Туска в США, которое запланировано на 12 марта.

По информации радиостанции, во время закрытой для прессы части заседания Дуда заявил, что «Польша хочет от американцев трех вещей: больше американских солдат у нас, больше военной техники для украинской армии и гарантии того, что предвыборные заявления Дональда Трампа, подрывающие смысл НАТО, являются лишь пустыми словами».

Взамен Польша может выйти с инициативой о выделении странами альянса 3% ВВП на нужды обороны (а не 2%, как сейчас). Кроме того, Польша может дать гарантии финансирования многомиллиардной сделки по строительству американской атомной электростанции на территории страны, а также заверить власти США в продолжении крупных закупок американского оружия.