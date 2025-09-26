Экс-президент Франции Николя Саркози, которого суд приговорил к пяти годам тюрьмы по делу о ливийском финансировании избирательной кампании, не намерен просить действующего лидера страны Эмманюэля Макрона о помиловании. Об этом в эфире телеканала BFMTV сообщил адвокат бывшего главы государства Жан-Мишель Дарруа.

«Он не думает о том, чтобы просить президента о помиловании, поскольку намерен продемонстрировать свою невиновность», — сказал адвокат.

По его словам, защита намерена сделать все возможное, чтобы пребывание Саркози в тюрьме было как можно короче.

Дарруа также назвал необоснованным приговор бывшему президенту.