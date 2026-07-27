Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты в настоящее время ведут «успешные переговоры» с Ираном.

Об этом он сообщил журналистам на борту Air Force One в понедельник, сообщает «Европейская правда».

Президент США заявил, что Иран «попросил о встрече». По словам Трампа, этого бы не произошло, если бы «наши дела шли плохо». Иран продолжает публично настаивать на том, что в настоящее время не ведет переговоров с США.

Репортер спросил американского президента, насколько он терпелив в сложившейся ситуации.

«У меня много терпения. У меня много времени. Много времени», – ответил Трамп.

Он сказал, что США и Иран ведут «хорошие переговоры», и заявил о вероятности заключения соглашения.

«Я думаю, что есть большая вероятность, что что-то может произойти. И если это произойдет, хорошо, если нет, мы вернемся к тому, что делали два дня назад», – добавил Трамп, намекая на продолжение авиаударов по Ирану.

Ранее Трамп заявил, что решил приостановить удары США по Ирану, чтобы дать переговорам еще один шанс.