Лидер «Ликуда» Биньямин Нетаньяху впервые после 27 октября выступил с призывом к созданию «широкого национального правительства».

«Народ в Израиле не хочет правительства, зависящего от РААМ и «Объединенного списка» — партий, поддерживающих террор и отрицающих существование еврейского государства», — объявил Нетаньяху. — «С первых дней мы были открыты для создания широкого национального правительства. Ясное большинство еврейской публики выбрало «Ликуд» и меня, с тем, чтобы я возглавил следующее правительство. Мы стремимся создать широкое правительство с нашими союзниками и с каждой партией, которая того пожелает и не поддерживает террор. Я открыт к диалогу на эту тему».

Несколько первых дней после публикации результатов выборов Нетаньяху целиком посвятил «операции влияния» по делегитимации итогов голосования. В сегодняшнем заявлении сомнения в легитимности итогов выборов нет, Нетаньяху не говорит, что «выборы украдены» — всего лишь лжет, что «ясное большинство еврейской публики» желает оставить его премьер-министром.

«Бибист» Амит Сегаль сообщает сегодня вечером, что Айзенкот и Беннет не исключают возможность «широкого правительства» с Нетаньяху и потому исключают избрание Лапида спикером Кнессета.

Сегаль объясняет, что Либерман, назвав Лапида своим кандидатом на пост спикера Кнессета, не согласовал свои слова с Беннетом, а «в окружении Айзенкота» однозначно заявили, что Лапид спикером не будет — и причина заключается в том, что в «правительство единства» с Нетаньяху и Бен-Гвиром он точно не войдет, а Айзенкот и Беннет — могут и не хотят полностью лишать себя такой возможности. Для переизбрания спикера нужны 90 голосов из 120, а правительство не может существовать, если спикер не принадлежит к правящей коалиции.

Источники информации Сегаля неизвестны, как и достоверность сообщения, явно направленного на раскол блока «Беяхад» и всего «блока перемен».

«Кан» передает со слов источников в ближнем окружении Айзенкота, что лидер «Яшар» откажется войти в правительство Нетаньяху, даже если его будет лично просить об этом президент США Дональд Трамп. Айзенкот сказал товарищам, что если Трамп обратится к нему с такой просьбой, он ответит вежливым отказом — скажет, что «при всем уважении к президенту США, речь идет о внутреннем деле Израиля».

После выборов Айзенкот объявил, что коалиция Нетаньяху проиграла выборы, противники премьер-министра получили большинство голосов не только среди всех граждан Израиля, но и внутри «сионистского лагеря» (за вычетом арабского населения и ультраортодоксов) — и он приложит все усилия для реализации полученного от избирателей мандата и исполнения предвыборных обещаний, включая обещание «положить конец культуре лжи, принесенной Нетаньяху, которая разлагала нас изнутри». (israelinfo.co.il)