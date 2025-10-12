Адвокаты премьер-министра Израиля Нетаньяху продолжают растягивать суд по «тысячным» делам. Последний день праздников, Симхат Тора, будет во вторник, в среду суды возобновляют работу — и премьер-министр уже подал ходатайство об отмене его перекрестного допроса в этот день.

На этот раз Нетаньяху не сможет отвечать на вопросы обвинителя из-за визитов иностранных гостей. В ходатайстве сказано, что в среду в Израиль прилетает с государственным визитом президент Кипра, но это не все — ожидается еще один «крайне срочный и важный визит» в 18:00.

Кто еще, кроме президента Кипра, посетит Израиль в среду, адвокаты премьер-министра не сообщают: эта информация, по их словам, пока засекречена.

Все последние отсрочки суда премьер-министр получал на основании секретных слушаний за закрытыми дверями. Его адвокаты применяют весь арсенал методов затягивания процесса, не боясь испытывать терпение судей, — и их тактическая цель уже достигнута: центральные СМИ перестали освещать нудный процесс, хотя на скамье подсудимых находится глава правительства Израиля. (israelinfo.co.il)