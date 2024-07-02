Со второго тура выборов в парламент Франции, который пройдёт в воскресенье, 7 июля, снялись уже 190 кандидатов.

Сделали они это ради победы более сильного соперника, который будет противостоять кандидату от крайне правого «Национального объединения». В первом туре крайне правые показали рекордно высокие результаты, заняв первые места в 297 округах из 577. Некоторые, в том числе лицо партии и его бывшая глава Марин Ле Пен, прошли в парламент уже в первом туре, набрав более половины поданных голосов.

Во второй тур вышли кандидаты, которые в первом туре набрали менее 50%, но более 12,5% голосов. Ранее обычной была гонка двух кандидатов. Однако в этот раз высокая явка – почти 67% – и полярность французского общества привели к тому, что в большинстве округов во второй тур вышли по три кандидата, а в нескольких – даже по четыре.

При таком раскладе лидеры левой коалиции, которая в среднем по стране заняла второе место в первом туре, призвали кандидатов, которые вышли во второй тур с третьих мест, снять свои кандидатуры и поддержать соперника с лучшей позицией, чтобы победить «Национальное объединение». «Ни одного голоса, ни одного места больше для него», – сказал основатель левой партии «Непокорённая Франция» Жан-Люк Меланшон.

Президент Франции Эммануэль Макрон тоже призвал избирателей блокировать крайне правых во втором туре. «Перед лицом «Национального объединения» настало время для большого демократического и республиканского единства во втором туре», – заявил он.

Ле Пен же призвала избирателей дать «Национальному объединению» «абсолютное большинство» в парламенте. По её словам, победа партии позволит ей работать над «восстановлением» Франции и «избежать попадания страны в руки (…) крайне левых, склонных к насилию». Ранее социологический центр Ipsos прогнозировал «Национальному объединению» до 280 мест в парламенте, то есть почти половину от 577.

Досрочные парламентские выборы во Франции были назначены после успеха крайне правых в стране на выборах в Европарламент, прошедших в начале июня 2024 года. (svoboda.org)