Ультраправая партия «Национальное объединение» может не набрать абсолютное большинство во втором туре парламентских выборов, которые пройдут во Франции в это воскресенье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным опросов, такие результаты свидетельствуют о том, что усилия основных партий, направленные на блокирование ультраправых, могут оказаться успешными.

Опрос показал, что «Национальное объединение» Марин Ле Пен получает больше мест, чем любая другая партия, но в то же время не преодолевает порог в 289 голосов, который необходим для получения абсолютного большинства.

Из этого следует, что «республиканский фронт», благодаря которому более 200 кандидатов из всего политического спектра в течение последних дней вышли из трех туров второго тура, чтобы расчистить путь для того, кто имел лучшие шансы победить «Национальное объединение» в своем округе, похоже, дает результаты.

Опрос IFOP для LCI и Le Figaro показал, что «Национальный фронт» получает от 210 до 240 мест по сравнению с 240-270 до выхода из партии. Левый «Новый народный фронт» оказался на втором месте со 170-200 местами, опередив центристскую группу «Итого» президента Эммануэля Макрона с 95-125 местами. Консервативные республиканцы, по прогнозам, получат от 25 до 45 мест.

В среду опрос Harris Interactive прогнозировал для «Национального фронта» от 190 до 220 мест. В «Национальном объединении» заявили, что не будут руководить правительством, если не получат абсолютного большинства, необходимого им для полной свободы действий.