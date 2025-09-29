Доведя накал ожиданий в мире до мыслимого предела, президент США Дональд Трамп встретил на пороге Белого дома премьер-министра Израиля Биньямина Нетанияху.

Объятий не было. Выражение лица у президента США не радостное. Собравшиеся вокруг журналисты выкрикивали один вопрос — будет ли сделка? «Я очень в это верю» (I’m very confident), — ответил Трамп.

Миллионы людей с замиранием сердца ждут итогов встречи — сможет ли Трамп принудить Нетанияху положить конец войне в Газе?

Перед началом встречи Белый дом распустил по всему миру слухи, что на этот раз Трамп поставит Нетанияху ультиматум: сделка или потеря его «дружбы». ХАМАС, между тем, продолжает утверждать, что все еще не получил никакого нового плана. (israelinfo.co.il)