Представители Венгрии заблокировали начало переговоров по двум новым пунктам дальнейшей интеграции Украины в Евросоюз (ЕС). Об этом 29 июля сообщила газета Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Отмечается, что на прошлой неделе Будапешт отложил открытие второго и третьего кластеров из шести. Они касаются вопросов присоединения к единому европейскому рынку и расширения экономической и социальной политики Украины.

Как заявил газете представитель венгерского правительства, Будапешт выступает против любого «ускоренного пути» вступления в ЕС для Украины. Венгерское руководство придерживается мнения, что Киев не должен получать «поблажки», в то время как кандидаты из Западных Балкан годами проводят реформы, чтобы соответствовать требованиям блока.

Позиция Будапешта подчеркивает нежелание нового руководства страны во главе с премьер-министром Петером Мадьяром полностью отказаться от политики его предшественника Виктора Орбана в отношении Украины, отмечается в статье.

Чиновники ЕС заявили газете, что допускают в сложившейся ситуации некое «политическое воздействие на Венгрию», чтобы заставить страну поддерживать общеевропейский курс.