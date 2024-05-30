Власти Венгрии продолжают блокировать начало переговоров о вступлении Украины в Европейский союз, несмотря на желание государств-членов ЕС начать переговоры в конце июня, пишет Bloomberg.

Как рассказали агентству источники, знакомые с ситуацией, ЕС намерен 25 июня начать переговоры о вступлении Украины в союз. Бельгия, которая будет председательствовать в ЕС до конца июня, настаивает на начале переговоров в течение своего срока полномочий. 1 июля председательство в ЕС перейдет Будапешту, и переговоры могут быть перенесены на более поздний срок. Венгрия блокирует решение по началу переговоров между Киевом и ЕС, ссылаясь на обеспокоенность в связи с положением венгерских меньшинств на западе Украины.

По словам источников, знакомых с ситуацией, Киев выполнил требования Будапешта. В марте Европейская комиссия предложила переговорную структуру, в случае если ЕС одобрит заявку Украины, поданную в декабре.

Как отмечает Bloomberg, в случае если Венгрия и остальные страны ЕС одобрят переговоры, рассмотрение вопроса о членстве Украины в союзе может занять годы. Так, Хорватия — последняя страна, которая присоединилась к ЕС, подала заявку в 2003 году и смогла стать членом Евросоюза лишь в 2013 году.

В конце прошлого года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что выступает против переговоров о вступлении Украины в ЕС. По его словам, Киев не готов к вступлению в союз, так как Украина не соответствует критериям для вступления в ЕС.

Украина подала заявку на вступление в ЕС сразу после полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года. 8 ноября Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры с Украиной и Молдовой о включении в ЕС. Однако в Брюсселе подчеркнули, что переговоры должны официально начаться после того, как Киев выполнит оставшиеся условия для начала процесса вступления в объединение.

В частности, Киев должен усилить борьбу с коррупцией, принять закон о лоббировании в соответствии с европейскими стандартами и усилить гарантии для национальных меньшинств.

Президент Украины Владимир Зеленский после решения Еврокомиссии заявил, что «история Украины и всей Европы сделала шаг в правильном направлении» и поручил правительству начать подготовку к переговорам.

Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что Россия якобы никогда не была против включения Украины в ЕС. «Мы всегда были против военного освоения украинской территории, потому что это угрожает нашей безопасности. Вот против чего мы выступали. Но что касается экономической интеграции — ради бога, это их выбор», — отмечал Путин. (moscowtimes.ru)