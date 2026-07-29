Прямое авиасообщение между Германией и Сирией возобновилось после более чем десятилетнего перерыва. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на базирующуюся в Кёльне авиакомпанию Leav.

По ее информации, утром из Дюссельдорфа в направлении сирийской столицы Дамаска вылетел Airbus A320-200. Как уточнил авиаперевозчик, это первый прямой рейс в Сирию за более чем десятилетие. Авиакомпания Leav планирует сначала выполнять по два рейса в неделю на самолете, вмещающем 180 пассажиров. Новое предложение ориентировано прежде всего на многочисленную сирийскую диаспору в Германии, а также на бизнес-путешественников.

Германия и Сирия продвигали возобновление прямых рейсов в ходе политических переговоров. В июле представители обеих стран подписали в Дамаске соглашение о двустороннем воздушном сообщении. Документ создал правовую базу для выполнения прямых рейсов и урегулировал вопросы, касающиеся прав на полеты, их частоты, а также лицензирования, безопасности и технических деталей.

До последнего времени действовал запрет Германии на полеты в Сирию, исключение из которого делалось, например, для гуманитарных миссий или рейсов по поручению ООН. Однако срок действия данного запрета истек несколько дней назад. В Министерстве транспорта ФРГ сообщили, что ситуация улучшилась настолько, что государственный запрет больше не требуется. При этом МИД Германии по-прежнему предостерегает от поездок в Сирию, в том числе из-за рисков, связанных с военными ударами, вооруженными столкновениями и терактами.

В настоящее время полеты в Дамаск и Алеппо выполняют около 15 авиакомпаний из других стран.