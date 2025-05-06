В ближайшее время будут открыты прямые авиарейсы из Тегерана и Тебриза в Баку.

Об этом сообщил советник министра дорог и городского развития Ирана Амин Тараффо.

А.Тараффо, объявляя о завершении разработки плана по установлению прямых авиарейсов между Тегераном, Тебризом и Баку, сообщил: «Этот вопрос был поднят и согласован на встрече министра дорог и городского развития Ирана и сопредседателя ирано-азербайджанской совместной комиссии по экономическому сотрудничеству с министром транспорта Азербайджана в рамках визита президента ИРИ в Баку».

По его словам, согласно плану, рейсы Тегеран-Баку будут выполняться четыре дня в неделю, а рейсы Тебриз-Баку — два дня в неделю.

«В настоящее время Организация гражданской авиации Ирана проводит переговоры и экспертные исследования с соответствующими структурами Азербайджана для запуска данных рейсов в кратчайшие сроки», — добавил А. Тараффо.